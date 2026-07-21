Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
El Juego de mi Destino
Estreno de 'Yo Me Llamo 2026'
Elder Dayán Díaz
Programación
YouTube Caracol Televisión

Lina Tejeiro confirmó que será madre soltera, pero que su familia la acompañará

En historias de Instagram, la actriz y creadora de contenido respondió preguntas de su embarazo y sobre cómo ha sido el proceso. Además, confirmó que será madre soltera.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Lina Tejeiro será mamá soltera, pero no estará sola: lo dijo en revelaciones del embarazo

Tras semanas de incertidumbre acerca del padre de su bebé, la destacada actriz de 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre' se pronunció al respecto y reveló las expectativas que tiene acerca del parto.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 21 de jul, 2026
Comparta en:
Lina Tejeiro
Lina Tejeiro
Foto Instagram: @linatejeiro