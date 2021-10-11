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Yo Me Llamo 2026: Capítulos, participantes, contenidos y mucho más - Caracol TV
Los participantes de Yo Me Llamo buscan ser el doble exacto de un cantante famoso, aquí podrás ver los capítulos y conocer los participantes con Caracol Televisión.
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13. Participantes piden cantar “una más”; el jurado se pone firme
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