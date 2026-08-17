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Churo Díaz sufrió caída en pleno concierto: tropezó y cayó de la tarima

El video de la caída se ha convertido en tendencia en redes sociales debido al impacto que recibió el intérprete de ‘De ti me gusta todo’, tras el que tuvo que suspender su presentación.

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Caída de Churo Díaz en pleno concierto: el intérprete tropezó y se fracturó

El video de la caída se ha convertido en tendencia en redes sociales debido al impacto que recibió el intérprete de ‘De ti me gusta todo’, tras el que tuvo que suspender su presentación.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 17 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Churo Díaz se fracturó tras caída en el escenario
Churo Díaz se fracturó tras caída en el escenario
Foto: Instagram @churo_diaz