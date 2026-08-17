Caída de Churo Díaz en pleno concierto: el intérprete tropezó y se fracturó

En la noche del pasado 15 de agosto, el intérprete vallenato Churo Díaz encendió las alarmas entre sus seguidores tras sufrir una caída de la tarima en la que se presentaba en el Cesar, durante el Festival de Música Vallenata en Guitarra. El accidente ocurrió mientras el artista cumplía con su presentación y generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar y entre sus seguidores en redes sociales.

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Hoy 16 agosto 2026 en pleno concierto accidente del cantante vallenato churo díaz pic.twitter.com/soJJ62kVqg — LUMUMBA VEA (@HildemiroC) August 16, 2026

Caída del Churo Díaz

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Por medio de sus redes sociales, el equipo del cantante envió un parte de tranquilidad sobre el estado actual del músico, de 43 años: “el artista se encuentra estable y bajo atención médica, luego del accidente registrado durante su presentación de ayer en el municipio de Codazzi”.





Tras la caída del escenario, los protocolos de su equipo se activaron inmediatamente. Por esta razón, la presentación fue suspendida y el artista fue trasladado a la Clínica Cardiovascular de Valledupar, donde recibió atención médica.

El hecho generó preocupación entre sus seguidores, especialmente porque ocurrió en medio de una presentación musical que se desarrollaba con normalidad. Sin embargo, posteriormente, el equipo del artista entregó detalles sobre su estado y explicó cuáles serán los siguientes pasos en su proceso de recuperación.

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Churo Díaz se fracturó debido a su caída

“Actualmente, Churo Díaz permanece bajo observación médica y enfocado en su recuperación, tras presentar fracturas en miembros inferiores, específicamente en tibia y tobillo”, revelaron.

En el documento también explicaron que el cantante no podrá ser operado inmediatamente, pues la recomendación médica es esperar entre cuatro y ocho días para que disminuya la inflamación y, posteriormente, pueda ser sometido a la intervención quirúrgica.

Por ahora, el artista permanece bajo cuidado médico mientras espera que se cumplan las condiciones necesarias para avanzar con el procedimiento. De acuerdo con la información entregada por su equipo, su estado se mantiene estable, por lo que el objetivo principal en este momento es que pueda descansar y recuperarse antes de la operación.

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“Agradecemos a Dios que el accidente no haya generado consecuencias de mayor gravedad y, especialmente, a todos los seguidores, amigos y medios de comunicación que han expresado su preocupación, cariño y buenos deseos por la pronta recuperación del artista”, finalizaron.

Asimismo, aclararon que el cantante está rodeado de su familia y con toda la disposición para someterse a la cirugía y continuar con su recuperación. En medio de la preocupación que generó el accidente, sus seres queridos y su equipo permanecen acompañándolo durante este proceso.