‘Yo Me Llamo Becky G’ siguió los consejos de los jurados y “bailó con su ex”

La tensión en la competencia de 'Yo Me Llamo' sigue en aumento y en esta oportunidad el turno fue para 'Becky G', quien saltó al escenario dispuesta a demostrar el avance en su proceso formativo. La participante tomó nota atenta de las recomendaciones entregadas por los jurados en galas anteriores y basó su show en el famoso éxito 'Bailando con mi ex', derrochando energía y sensualidad en la tarima.

La respuesta de la mesa de juzgamiento dejó ver posturas encontradas. Por un lado, el maestro César Escola y el cantante Elder Dayán elogiaron la actitud de la concursante, destacando que aplicó las correcciones trabajadas en la Escuela y logró una presentación fresca y entretenida.



Sin embargo, la exigencia característico de la 'Diva de Colombia' frenó la euforia. Amparo Grisales aseguró que la actuación no la convenció del todo, señalando que a la imitación aún le hacen falta matices vocales y mayor precisión en la caracterización para acercarse al nivel de la estrella urbana internacional.

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Cuál es el nombre real de Becky G y de dónde es

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La reconocida cantante, actriz y empresaria estadounidense tiene como nombre de nacimiento Rebbeca Marie Gomez. Nació el 2 de marzo de 1997 en Inglewood, California, dentro de una familia con raíces mexicanas, origen hispano que ha marcado su carrera musical en el género urbano y el pop latino.



Cuáles son las canciones más famosas de Becky G

Entre los grandes éxitos globales de la artista destacan colaboraciones y sencillos como 'Mayores' (junto a Bad Bunny) y 'Sin pijama' (con Natti Natasha), dos temas que la posicionaron en la cima de la música urbana. También sobresalen canciones como 'MAMIII', 'Bailando con mi ex' y 'Shower'.

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