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‘Yo Me Llamo Becky G’ siguió los consejos de los jurados y “bailó con su ex” - CaracolTV

La imitadora demostró que le gustó “bailar con su ex” y recibió comentarios por parte de los jurados. A César y Elder les agrado la presentación, mientras que a Amparo no la convenció del todo.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Becky G’ siguió los consejos de los jurados y “bailó con su ex”

La imitadora demostró que le gustó “bailar con su ex” y recibió comentarios por parte de los jurados. A César y Elder les agrado la presentación, mientras que a Amparo no la convenció del todo.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 2 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Becky G' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Becky G' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión