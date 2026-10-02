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'Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ recibió buenos comentarios: “Fuiste de ensueño” - CaracolTV

Los jurados quedaron satisfechos con la presentación de la imitadora y le aseguraron que ha sido de las mejores. César, por su parte, le recordó que, seguramente, sus padres están orgullosos de ella.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

'Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ recibió buenos comentarios: “Fuiste de ensueño”

Los jurados quedaron satisfechos con la presentación de la imitadora y le aseguraron que ha sido de las mejores. César, por su parte, le recordó que, seguramente, sus padres están orgullosos de ella.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 2 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Natalia Lafourcade' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Natalia Lafourcade' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión