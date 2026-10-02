'Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ recibió buenos comentarios: “Fuiste de ensueño”

El escenario de 'Yo Me Llamo' se llenó de magia y delicadeza con la presentación de 'Natalia Lafourcade', quien ofreció un show inolvidable que la posicionó de inmediato entre los niveles más altos de la competencia. Con una voz impecable y una puesta en escena llena de emotividad, la participante logró cautivar por completo a la mesa de juzgamiento.

Los comentarios positivos no se hicieron esperar. Los jurados felicitaron a la participante y le aseguraron que la de esta noche ha sido una de sus mejores interpretaciones en lo que va del programa, calificando su entrega con la frase "fuiste de ensueño".



El momento más conmovedor de la noche llegó por cuenta del maestro César Escola, quien no ocultó su admiración por la evolución de la concursante y le dedicó unas palabras cargadas de afecto, recordándole que, con el talento y la disciplina que demuestra en cada gala, seguramente sus padres deben sentirse profundamente orgullosos de ella.

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Cuál es el nombre real de Natalia Lafourcade y de dónde es

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La aclamada cantautora, compositora y productora mexicana se llama María Natalia Lafourcade Silva. Nació el 26 de febrero de 19840 en la Ciudad de México y creció en Coatepec, Veracruz, rodeada de un entorno profundamente musical y artístico.



Cuáles son las canciones más famosas de Natalia Lafourcade

Entre sus composiciones y versiones más representativas destacan éxitos internacionales como 'Hasta la raíz', 'Tú sí sabes quererme', 'Nunca es suficiente', 'Lo que construimos' y su entrañable interpretación del tema 'Recuérdame' para la película de Disney-Pixar, Coco.

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