‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ recibió fuertes comentarios por su ‘look’

La exigencia no da tregua en el escenario de 'Yo Me Llamo' y en esta ocasión fue el turno de 'Jessi Uribe', quien vivió una noche compleja al no cumplir con las expectativas de la mesa de jurados. Aunque el participante pisó la tarima enfocado en convencer al público, las observaciones técnicas opacaron su presentación de principio a fin.

Las alarmas se encendieron cuando los jueces pusieron la lupa en su apariencia física y estilo, señalando que su 'look' no reflejaba la estética del verdadero intérprete popular. Sumado a esto, el maestro César Escola fue contundente al criticar su técnica vocal, asegurando que tuvo un mal manejo del aire que terminó afectando el rendimiento de su voz a lo largo del tema.



Para rematar, la puesta en escena tampoco logró salvar la actuación. El jurado le reprochó la falta de caracterización en sus movimientos corporales, recordándole que el verdadero Jessi Uribe maneja un dominio escénico y una soltura muy clara que en esta gala brillaron por su ausencia.

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Cuál es el nombre real de Jessi Uribe y de dónde es

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El reconocido cantante y compositor de música popular colombiana se llama Yesid Eduardo Uribe Ordóñez. Nació el 22 de marzo de 1987 en Bucaramanga, Santander, ciudad donde comenzó su trayectoria musical interpretando mariachis antes de saltar a la fama nacional.



Cuáles son las canciones más famosas de Jessi Uribe

Entre los mayores éxitos en la carrera del artista santandereano destacan temas como 'Dulce pecado', la canción que lo catapultó al estrellato, seguida por populares composiciones como 'OK', 'El alumno' (junto a Joss Favela), 'Matemos las ganas' y 'Guaro'.

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