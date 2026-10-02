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‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ recibió fuertes comentarios por su ‘look’ - CaracolTV

César Escola señaló que el imitador no tuvo un buen manejo del aire. Además, recibió críticas por su puesta en escena, pues no hizo los movimientos que el artista original hace en el escenario.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ recibió fuertes comentarios por su ‘look’

César Escola señaló que el imitador no tuvo un buen manejo del aire. Además, recibió críticas por su puesta en escena, pues no hizo los movimientos que el artista original hace en el escenario.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 2 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Jessi Uribe' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Jessi Uribe' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión