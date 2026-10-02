Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Rafael Orozco
Capítulo 52 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ conquistó el escenario: “tienes luz propia” - CaracolTV

La concursante interpretó la primera canción de la estadounidense y solo recibió buenos comentarios hacia su presentación. Además, logró erizar a Amparo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ conquistó el escenario: “tienes luz propia”

La concursante interpretó la primera canción de la estadounidense y solo recibió buenos comentarios hacia su presentación. Además, logró erizar a Amparo.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 2 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
'Yo Me Llamo Lady Gaga' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Lady Gaga' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión