‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ conquistó el escenario: “tienes luz propia”

El escenario de 'Yo Me Llamo' fue testigo de una presentación deslumbrante por parte de 'Lady Gaga', quien saltó a la tarima dispuesta a dejar el alma y demostrar que tiene todo el potencial para convertirse en la imitación perfecta de la diva del pop internacional.

Interpretando el tema con el que la artista estadounidense inició su exitosa carrera musical, la concursante se apoderó de la escena con una fuerza vocal y un despliegue escénico impecables. La respuesta de la mesa de juzgamiento fue unánime: elogios de principio a fin y felicitaciones por el nivel de precisión en su caracterización, asegurándole que "brilla con luz propia".



El momento cumbre de la gala llegó cuando Amparo Grisales no pudo contener la emoción y confirmó que la interpretación le erizó la piel. Con esta actuación redonda, 'Yo Me Llamo Lady Gaga' no solo conquistó al jurado, sino que se posiciona firmemente como una de las rivales más fuertes a vencer dentro de la competencia.

Publicidad

Cuál es el nombre real de Lady Gaga y de dónde es

Publicidad

La reconocida cantante, compositora y actriz estadounidense fue registrada con el nombre de Stefani Joanne Angelina Germanotta. Nació el 28 de marzo de 1986 en Nueva York, Estados Unidos, e inició su formación artística tocando el piano desde temprana edad antes de saltar a la fama mundial.



Cuáles son las canciones más famosas de Lady Gaga

Entre los mayores éxitos globales de la estrella del pop destacan himnos como 'Just Dance' y 'Poker Face' —temas con los que se dio a conocer en 2008—, seguidos por grandes producciones como 'Bad Romance', 'Born This Way', 'Shallow' (junto a Bradley Cooper) y 'Rain On Me'.

Publicidad