Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Accidente del bus de Martín Elías Jr.
Capítulo 37 'Yo Me Llamo'
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Lady Gaga se convirtió en mamá a sus 40 años: fue vista con su recién nacido

La intérprete de 'Bad Romance' sorprendió a sus fans al aparecer en un paseo familiar con su primer hijo en brazos. Lady Gaga había expresado su deseo de formar un hogar con Michael Polansky.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Lady Gaga fue mamá a sus 40 años: no se mostró embarazada, pero apareció con su hijo

La intérprete de 'Bad Romance' sorprendió al mundo al aparecer en un paseo familiar con su primer hijo en brazos.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 14 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Lady Gaga
Lady Gaga
Foto: Getty Images