Lady Gaga fue mamá a sus 40 años: no se mostró embarazada, pero apareció con su hijo

La reina del pop Lady Gaga dejó impactados a sus fanáticos y al mundo del entretenimiento tras confirmarse que se convirtió en madre de su primer bebé a sus 40 años. La cantante estadounidense fue fotografiada por el portal estadounidense Page Six mientras disfrutaba de un paseo al aire libre en California.

Lea también: Lady Gaga y otros famosos que nacieron un Viernes Santo: por qué es de mala suerte



En las imágenes, la estrella de la música aparece cargando a su recién nacido en un fular, acompañada por su prometido, el empresario e inversionista Michael Polansky. La cantante llevaba pantalones blancos holgados, un abrigo amplio y gafas de sol, mientras Polansky vestía shorts, sudadera, gorra y sandalias.

La noticia tomó por sorpresa al público debido al extremo hermetismo con el que la artista manejó su etapa personal. Pese a haber cumplido con compromisos profesionales de gran magnitud y haber culminado su exitosa gira mundial The Mayhem Ball, la cantante mantuvo bajo reserva absoluta los detalles de la llegada de su primer hijo, según agencia EFE.

Publicidad

Quién es la pareja de Lady Gaga y el padre del bebé

Publicidad

El padre del primogénito de la cantante es el ejecutivo e inversionista tecnológico Michael Polansky. La historia de amor entre la pareja comenzó a principios de 2020 y, tras consolidar su noviazgo en total privacidad, oficializaron su compromiso matrimonial en 2024.

En ocasiones anteriores, Lady Gaga había manifestado públicamente sus intenciones de conformar un hogar. Durante diversas entrevistas con medios internacionales, la artista se sinceró sobre su deseo de ser madre, asegurando que asumir ese rol representaría "su próximo gran papel protagónico" y resaltando que consideraba a Polansky como el compañero ideal para emprender la crianza.

Más allá de su vínculo afectivo, Polansky ha tenido un impacto notable en la carrera de la artista. Participa activamente en la junta directiva de Haus Labs (la firma de cosméticos de su prometida) y ha colaborado en el plano musical como compositor y coproductor ejecutivo en proyectos como su álbum Harlequin (2024) y el disco Mayhem (2025), donde coescribió el sencillo «Blade of Grass», inspirado en la propuesta de matrimonio que le hizo a la intérprete.

Publicidad

Lea también: ¿Los recuerdas? Top 4 de los trajes más polémicos y extravagantes que Lady Gaga ha usado