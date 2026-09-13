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Video: James Rodríguez y David Ospina viven emotivo momento

El clip del emotivo momento captó la atención de la hinchada verdolaga y de miles de internautas, quienes no tardaron en reaccionar y compartir mensajes sobre este especial encuentro.

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Video: James Rodríguez llegó a Atlético Nacional y vive emotivo momento con David Ospina

El clip del emotivo momento captó la atención de la hinchada verdolaga y de miles de internautas, quienes no tardaron en reaccionar y compartir mensajes sobre este especial encuentro.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 13 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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James Rodríguez, futbolista colombiano
James Rodríguez, futbolista colombiano
Foto Instagram: @jamesrodriguez10