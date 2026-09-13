Video: James Rodríguez llegó a Atlético Nacional y vive emotivo momento con David Ospina

Atlético Nacional vivió una fiesta este 13 de septiembre de 2026 en la previa del partido ante Águilas Doradas, el club despidió a David Ospina y presentó oficialmente a James Rodríguez ante miles de hinchas en el Atanasio Girardot. El momento más emotivo fue el abrazo entre ambos referentes de la Selección Colombia, quienes celebraron juntos este histórico traspaso.

El evento estuvo cargado de sentimientos para la fanaticada verdolaga. Ospina, quien guardó el arco antioqueño hasta el semestre pasado, acompañó a James en todo momento durante su presentación. Su estrecha amistad, lazos familiares y trayectoria compartida en la Tricolor hicieron de este encuentro un hito memorable para el fútbol colombiano.



“Qué chimba que mi James llegue a mi verde… ahora si vamos a ser campeones de la libertadores”, Grandeeeeee mi James, gran fichaje de mi verde hermoso. Que se tengan todos, porque nuevamente seremos campeones”, Amigo mio, mucha suerte en este nuevo traspaso, sé que serás inmensamente feliz”, y “Que chimbaaa omeee. Dos noticias del fútbol, una James hará campeón nuevamente a mi verde, y la otra se nos va el gran David… la vida es muy difícil no podían quedare los dos”, han sido algunos de los comentarios que han suscitado en redes por parte de amigos y familiares.

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Así fue la presentación de James Rodríguez, en el estadio Atanasio Girardot como jugador de Atlético Nacional. pic.twitter.com/6Y6Pf1Q7XC — ALEJO El Verseador 🇨🇴 (@El_verseador) September 13, 2026

¿Por qué llegó James Rodríguez a Atlético Nacional?

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James Rodríguez firmó con Atlético Nacional para la temporada 2026 como el refuerzo del club deportivo. Tras su paso por el balompié internacional, el volante cucuteño eligió vestir la camiseta verdolaga en Medellín para liderar el proyecto deportivo del club en la Liga BetPlay y torneos internacionales.

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¿Qué relación tienen James Rodríguez y David Ospina?

James Rodríguez y David Ospina mantienen una amistad de años fortalecida por su etapa dorada en la Selección Colombia. Además de ser íconos del deporte nacional, comparten lazos familiares, ya que James estuvo casado con Daniela Ospina, hermana del histórico arquero antioqueño.

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¿Cuándo fue la despedida de David Ospina en Atlético Nacional?

La despedida oficial de David Ospina se realizó el domingo 13 de septiembre de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El homenaje del guardameta paisa coincidió con la presentación de James Rodríguez, en el marco del partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas.

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