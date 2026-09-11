1:06:11 min Yo Me Llamo - Capítulo 37: noche de renuncia, lágrimas, eliminados y maravillosas presentaciones 1:02:59 Capítulo 36 Una noche de alegría y talento llega al Templo de la Imitación 1:06:23 Capítulo 35 una noche de alegría y talento llega al Templo de la Imitación 1:06:31 Capítulo 34 Un nuevo grupo de imitadores llega al Templo dispuesto a conquistar el millonario premio 1:06:11 Capítulo 37 noche de renuncia, lágrimas, eliminados y maravillosas presentaciones

Capítulo 37 Yo Me Llamo : noche de renuncia, lágrimas, eliminados y maravillosas presentaciones El Templo vivió una noche cargada de emociones: hubo lágrimas, sorprendentes presentaciones, eliminaciones y hasta una inesperada renuncia. El camino para convertirse en el mejor imitador continúa.