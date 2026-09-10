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Este sería el verdadero nombre de James Rodríguez si su mamá lo hubiera escogido

María del Pilar Rubio, mamá de James Rodríguez, reveló en el documental 'James' el nombre que había pensado su hijo. Además, curiosidades sobre la relación del futbolista con distintos técnicos.

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Mamá de James contó cómo se iba a llamar él en realidad; su papá le cambió el nombre

María del Pilar Rubio, mamá del referente de la Selección Colombia, reveló el nombre que había pensado para él en su documental ‘James’, en el que además se detallan varias intimidades del futbolista.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 10 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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James Rodríguez, futbolista colombiano
James Rodríguez, futbolista colombiano
Foto Instagram: @jamesrodriguez10