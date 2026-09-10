Mamá de James contó cómo se iba a llamar él en realidad; su papá le cambió el nombre

James Rodríguez, novio de la creadora de contenido Luisa Duque, vuelve a ser tendencia nacional en los medios de comunicación después de que una periodista afirmara que el futuro del futbolista tendría lugar en el club colombiano Atlético Nacional y jugaría con mundialistas como, Mateus Uribe y Franco Armani.

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Su nombre se dice en todo el mundo y el talento con la zurda es inigualable, además su estilo de juego, su personalidad e incluso su nombre son inspiración para muchos. Sin embargo, la historia sería diferente de no ser por su padre.

Según contó su mamá, María del Pilar Rubio, en el documental ‘James’, su hijo se iba a llamar Juan David, solo si ella hubiese podido escoger, pero el papá del “10” se llevó a su hijo cuando su mamá estaba dormida y llegó rápidamente a la registraduría con el bebé en brazos; allí lo registró como James David Rodríguez Rubio, el nombre que le dio la vuelta al mundo.

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“Fui mamá joven, pero no me arrepiento. Si me tocara otra vez, nuevamente, la vida volvería a ser igual. Yo conozco al papá de James cuando él jugaba en el Deportes Tolima. Me casé súper rápido, como a los dos meses de estar de novios porque no me dejaban salir sola. Yo llego de ocho meses de embarazo a Cúcuta y la clínica no quería hacerme la cesárea, no había mucha plata, no había mucho dinero. Imagínate, yo desde las siete de la mañana en la clínica y pudo nacer a las nueve de la noche”, contó María del Pilar.



En el documental también habla sobre su ausencia en la Copa América del 2011, pues no fue tomado en cuenta por el técnico “Bolillo” Gómez porque decía que era muy “pollo”. Además, recordó que no fue la única vez que le sucedió eso, pues el técnico Reinaldo Rueda lo hizo vivir una situación similar.

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El futbolista también habló de los problemas que tuvo con Rafa Benítez durante su paso por el Real Madrid.

“Desde el primer día hubo como un choque, a mí no me gustaba cómo pensaba él, quizás a él no le gustaba como pensaba yo. Hubo esa fricción”.

James dijo la verdad sobre su relación laboral con Zinedine Zidane.

“Cuando yo jugaba, hacía las cosas bien. Jugaba partidazos y cuando venían los partidos importantes no estaba de titular. Me frustré y decía ‘pucha, ¿qué más hago?’. En los periódicos todo eran críticas. Escogió una base. Nunca tuve un problema personal con él, solo que yo quería jugar y es respetable porque pudo ganar títulos”, dijo.

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Durante los tres capítulos del documental también se cuenta que al inicio de su carrera como futbolista fue rechazado por parte de los clubes a los que iba a tocar la puerta, pues al no tener experiencia preferían darle la oportunidad a alguien más. Sin embargo, después de su debutar con el Envigado y de su paso por el fútbol argentino, llegó al Mundial Brasil 2014 abriendo muchas puertas para su vida.

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En qué equipos ha jugado James Rodríguez

James Rodríguez comenzó su carrera profesional en 2006, con 14 años, en Envigado FC. Dos años después dio el salto internacional al Banfield de Argentina, donde ganó el Torneo Apertura 2009. En 2010 llegó al Porto de Portugal, donde compartió con Falcao García y Fredy Guarín; allí conquistó varios títulos y se consolidó en Europa.

En 2013 llegó al Mónaco, antes del Mundial de Brasil 2014, donde brilló como máximo goleador y ganó la Bota de Oro. Después de su actuación, en 2014 llegó al Real Madrid. equipo que compartió con Federico Valverde; esta oportunidad fue de las más importantes de su carrera.

En 2017 fue cedido al Bayern Múnich, antes de regresar al conjunto español en 2019. En 2020 pasó al Everton, en Inglaterra; posteriormente jugó en Al-Rayyan de Catar (2021), Olympiacos de Grecia (2022), São Paulo de Brasil (2023), Rayo Vallecano de España (2024) y León de México (2025). En 2026 emprendió una nueva etapa en Estados Unidos con Minnesota United, ampliando así una carrera que lo ha llevado por diferentes ligas y continentes.

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