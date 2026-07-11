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Luisa Duque, novia de James Rodríguez, habló por primera vez sobre su diferencia de edad

La modelo y el futbolista se llevan 12 años de diferencia y aunque mantienen su romance en privado, ella les respondió por primera vez a quienes tienen comentarios o dudas sobre el tema.

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Luisa Duque rompió el silencio sobre la diferencia de edad que tiene con James Rodríguez

La modelo y el futbolista se llevan 12 años de diferencia y aunque mantienen su romance en privado, ella les respondió por primera vez a quienes tienen comentarios o dudas sobre el tema.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de jul, 2026
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Luisa Duque habló de su diferencia de edad con James Rodríguez
Luisa Duque habló de su diferencia de edad con James Rodríguez
Instagram @luisamariaduque11 / @jamesrodriguez10