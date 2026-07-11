Luisa Duque rompió el silencio sobre la diferencia de edad que tiene con James Rodríguez

James Rodríguez y Luisa Duque llevan aproximadamente tres años de relación y mantienen la mayor parte de sus interacciones en privado. Es poco probable que en redes sociales se muestren juntos y sus muestras de amor son muy sutiles. De hecho, ambos han preferido mantener su vida sentimental alejada de la exposición pública.

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Sin embargo, durante el Mundial 2026, la joven se dejó ver en varios partidos de la Selección Colombia e incluso apareció en una fotografía junto a Salomé, la hija del ‘10’ de la Tricolor, y María del Pilar Rubio, la mamá del deportista. Con esto, habría quedado en evidencia que tienen una buena relación y que comparte varios momentos importantes junto a la familia del futbolista.

Luisa Duque habló de su romance con James Rodríguez

Pese a la prudencia de la joven, fue elegida como la portada de la edición más reciente de la revista SoHo y allí tocó temas que sus seguidores, sin duda, querían saber acerca de uno de los romances más privados de la farándula nacional. Durante la entrevista respondió varias preguntas relacionadas con su vida personal.





Una de las preguntas y comentarios más frecuentes sobre el romance entre la joven de 23 años y el futbolista, que está a punto de cumplir 35, es precisamente su diferencia de edad, pues se llevan 12 años. Este ha sido uno de los temas más comentados desde que se conoció su relación.

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Sobre el tema, mencionó que se ríe de quienes la subestiman por su edad y entiende que no la conocen. Por eso, intenta pasar la página y no darle mucha importancia. Adicionalmente, se describió como un “alma vieja”.

A raíz de esto, asegura que se relaciona muy bien con personas de mayor edad y considera que los 12 años de diferencia que se lleva con James Rodríguez no son un problema para ninguno de los dos, ni representan un obstáculo para su relación.

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Por otro lado, acerca de los comentarios negativos que recibe el ‘10’ de la Selección Colombia, menciona que intenta comprender lo que las personas piensan cuando hablan mal e incluso se pone en sus zapatos. Asegura que no se pone a la defensiva, sino que ve estos mensajes como una forma de entender que las personas no están viviendo un buen momento y los bloquea cuando es necesario.