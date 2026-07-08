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Mensaje de novia de James Rodríguez, Luisa Duque, tras eliminación del Mundial

Mensaje de la novia de James Rodríguez, Luisa María Duque, tras eliminación de la Selección Colombia de la Copa del Mundo 2026, por penales, ante Suiza.

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“Mi amor”: novia de James le dejó mensaje de apoyo tras eliminación del Mundial 2026

Luisa María Duque, que hasta ahora había evitado pronunciarse sobre su relación con el volante de la Selección Colombia, rompió el silencio para manifestarle todo lo que siente por él.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 8 de jul, 2026
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Luisa María Duque y James Rodríguez
Luisa María Duque y James Rodríguez
Foto: Instagram @luisamariaduque11 / @jamesrodriguez10