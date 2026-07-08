“Mi amor”: novia de James le dejó mensaje de apoyo tras eliminación del Mundial 2026

Luego de que la Selección Colombia perdiera (por penales) contra Suiza, en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, Luisa Duque, que compartió con Salomé —la hija de James — durante los partidos de la ‘Tricolor’, se pronunció a través de una historia de Instagram.

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La modelo pereirana compartió un fotomontaje de James Rodríguez abrazando a la versión de él que participó en el Mundial 2014, en el que fue el goleador del torneo y donde Colombia alcanzó su mejor participación en una Copa del Mundo hasta ahora (cuartos de final). En la publicación ella escribió: “Toda mi admiración, mi amor”.

Publicación de Luisa Duque Instagram @luisamariaduque11

Aunque la pareja ya se había dejado ver en varios eventos, no había compartido mensajes públicos sobre su noviazgo. No obstante, durante el Mundial 2026 quedó en evidencia que Luisa y James tiene una relación muy consolidada y ella se lleva muy bien con la familia de él.



Cuántos años tiene Luisa Duque, novia de James Rodríguez: ella es menor

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La pereirana tiene 23 años, según El Espectador, mientras que el futbolista cucuteño, criado en Ibagué, James Rodríguez celebra sus 34 años el 12 de julio de 2026, por lo que entre ambos existe una diferencia de 11 años.

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Además de su faceta como modelo, Luisa Duque ha ganado popularidad en redes sociales gracias a sus publicaciones sobre moda, estilo de vida y belleza. También ha sido vinculada a proyectos empresariales relacionados con la estética, mientras continúa fortaleciendo su presencia como creadora de contenido.

Su nombre comenzó a sonar con fuerza durante la Copa América de 2024, cuando fue vista acompañando a la familia de James Rodríguez. Sin embargo, fue en 2025 cuando las apariciones públicas y diversas imágenes compartidas por ambos terminaron por confirmar el romance ante la opinión pública.

