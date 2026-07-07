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Carolina Soto y Cuervo visitan Tlaquepaque; sin querer, mexicana recibe golpe - CaracolTV

En Guadalajara, Carolina Soto y Cuervo llegan a Tlaquepaque para conocer una de sus tradiciones culturales. Mientras recorren las calles, un movimiento accidental provoca un inesperado momento con una mujer mexicana.

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Carolina Soto y Cuervo visitan Tlaquepaque; sin querer, mexicana recibe golpe

En Guadalajara, Carolina Soto y Cuervo llegan a Tlaquepaque para conocer una de sus tradiciones culturales. Mientras recorren las calles, un movimiento accidental provoca un inesperado momento con una mujer mexicana.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 7 de jul, 2026
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