LA VUELTA AL MUNDO EN 80 RISAS😂

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La Vuelta al Mundial en 80 risas en Caracol TV
Avances, clips e información de La Vuelta al Mundial en 80 Risas. Detalles de todas las aventuras de los famosos en México, Estados Unidos y Canadá.
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Vargas y Sánchez aparecen en clase preferencial | Capítulo 2 - La Vuelta al Mundial en 80 Risas
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Vargas y Sánchez aparecen en clase preferencial | Capítulo 2 - La Vuelta al Mundial en 80 Risas
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Capítulo 11 La Vuelta al Mundial en 80 risas : mejores momentos que dejó el viaje por las sedes mundialistas
Hasta Carolina Cruz se defendió de acusaciones por estar “vieja”: mejores rutinas
Capítulo 10 La Vuelta al Mundial en 80 risas : Amparo Grisales y Lokillo se montan al avión en el último viaje
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Amparo Grisales cubrió el Mundial de Francia 1998; así recuerda importante entrevista que hizo
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Piroberta y Juan Diego aprenden a jugar curling en Canadá y ganan en su primer partido
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Cuervo enfrenta miedo a los caballos mientras juega horseball con Carolina Soto en Guadalajara
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Diana Álvarez y Boyacoman conocen las estatuas de cera de Karol G y más famosos
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Carolina Cruz y Don Jediondo presencian accidente en un rodeo y pierden 200 dólares
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Lokillo aparece en La Vuelta al Mundial en 80 Risas, pero como el maletero de Juan Pablo
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Sofía y Juan Pablo llegan sin dinero al estadio de San Francisco y terminan ganando comida
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Boyacoman se recarga en Diana durante práctica de remo en lago de Filadelfia
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Sofía y Juan Pablo pagan 600 dólares para ser famosos en Los Ángeles por una hora
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Piroberta y Juan Diego crean reto para hacer gol con la pierna que no es dominante
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Alexis García y la carta de amor que escribió para ayudar al 'Tino' Asprilla con una conquista
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Don Jediondo le hace pasar oso a Carolina Cruz en partido de la NBA en Houston
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Carolina Cruz y Don Jediondo visitan el Dig World en Houston y hasta juegan golf
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