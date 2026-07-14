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Alexis García y la carta de amor que escribió para ayudar al 'Tino' Asprilla con una conquista - CaracolTV

El exfutbolista y director técnico revive divertidas e inéditas anécdotas de su paso por la Selección Colombia. Aprovechando su pasión por escritura, confiesa que alguna vez se convirtió en el "cupido" de 'El Tino' Asprilla.

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Alexis García y la carta de amor que escribió para ayudar al 'Tino' Asprilla con una conquista

El exfutbolista y director técnico revive divertidas e inéditas anécdotas de su paso por la Selección Colombia. Aprovechando su pasión por escritura, confiesa que alguna vez se convirtió en el "cupido" de 'El Tino' Asprilla.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de jul, 2026
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