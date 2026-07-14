Alexis García y la carta de amor que escribió para ayudar al 'Tino' Asprilla con una conquista - CaracolTV El exfutbolista y director técnico revive divertidas e inéditas anécdotas de su paso por la Selección Colombia. Aprovechando su pasión por escritura, confiesa que alguna vez se convirtió en el "cupido" de 'El Tino' Asprilla.