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Boyacoman se recarga en Diana durante práctica de remo en lago de Filadelfia - CaracolTV

En Boathouse Row en Filadelfia, la presentadora y el humorista se le miden a practicar uno de los deportes olímpicos más antiguos de la historia. Sin embargo, el espíritu deportivo del humorista brilla por su ausencia.

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Boyacoman se recarga en Diana durante práctica de remo en lago de Filadelfia

En Boathouse Row en Filadelfia, la presentadora y el humorista se le miden a practicar uno de los deportes olímpicos más antiguos de la historia. Sin embargo, el espíritu deportivo del humorista brilla por su ausencia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de jul, 2026
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