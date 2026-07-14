Boyacoman se recarga en Diana durante práctica de remo en lago de Filadelfia - CaracolTV
En Boathouse Row en Filadelfia, la presentadora y el humorista se le miden a practicar uno de los deportes olímpicos más antiguos de la historia. Sin embargo, el espíritu deportivo del humorista brilla por su ausencia.
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Boyacoman se recarga en Diana durante práctica de remo en lago de Filadelfia
En Boathouse Row en Filadelfia, la presentadora y el humorista se le miden a practicar uno de los deportes olímpicos más antiguos de la historia. Sin embargo, el espíritu deportivo del humorista brilla por su ausencia.