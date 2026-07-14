¿Mbappé imita a Cristiano Ronaldo en su celebración? Esto dice experto en lenguaje corporal

Kylian Mbappé es una de las figuras claves de la Selección de Francia, pues además de marcar goles decisivos, está liderando, junto con Messi, el grupo de los candidatos a la Bota de Oro. Cada uno con ocho goles, les sigue Haaland con siete y también están los ingleses Harry Kane y Jude Bellingham con seis goles.

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En sus seis goles, el delantero del Real Madrid ha demostrado que tiene dos maneras para celebrar sus goles: la primera es haciendo un pequeño salto y al momento de caer abre sus brazos. La otra, hace exactamente lo mismo, pero en vez de seguir con sus brazos abiertos, los cruza y mete sus manos bajo sus axilas. Parecida a la de Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la selección de Portugal, solo que él salta y simula un impulso con sus brazos al caer. Además, lo acompaña con su voz diciendo “Siuu”.

Según Alex Pinilla, experto en lenguaje corporal, todas las acciones que tiendan a ir hacia arriba tienen varios significados, entre ellos energía, grandeza, alegría y, sobre todo, es el llamado a la victoria.

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“Voy a dar la vida para este club y para este escudo”, es el mensaje sincero para un madridista porque para ellos, el club es lo más grande del mundo, es un amor que viaja de generación en generación. Por eso exigen que al club deben llegar los más grandes.

“La sonrisa se ve genuina. Él en sus celebraciones también demuestra un poco lo que tiene Cristiano Ronaldo; es imperturbable… Mbappé y su frialdad que a veces se puede confundir con soberbia, pero es esa frialdad y esa autoridad que tiene Mbappé, ligado a que es un jugador tremendo que puede ser goleador de los mundiales. En sus celebraciones, en su postura, en su mirada siempre se ve. Es de los jugadores más equilibrados en su comunicación”, aseguró Álex Pinilla.

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Quién es Kylian Mbappé

Nació en París el 20 de diciembre de 1998, fruto de la unión entre Wilfrid Mbappé y Fayza Lamari, ambos dedicaron parte de su vida a los deportes, como es el caso de su madre, que es una exjugadora de balonmano y su padre fue futbolista de las categorías inferiores del AS Bondy.

Una de las figuras de la selección francesa Kylian Mbappé, conocido también como “Donatello”, debutó en el A. S. Mónaco a los 16 años, estando allí consiguió su primer título de la Ligue 1 y jugó por primera vez en la Liga de Campeones de la UEFA. Fue galardonado por el jugador joven del año de la liga.

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En 2017 llegó al Paris Saint-Germain en términos de préstamo, pero un año después se hizo oficial su compra por la suma de 180 millones de euros, este valor lo convirtió en el segundo jugador más caro. Durante ese mismo año, jugó su primer partido con la Selección Francesa, y se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar con el equipo.

En 2024 saltó al Real Madrid, quedando vinculado con el club “merengue” por las próximas cinco temporadas, es decir, hasta el 30 de junio de 2029. Salió a la cancha por primera vez con el equipo el 14 de agosto de ese mismo año disputando un partido de la Supercopa de Europa, en dicho juego marcó el segundo gol que marcaría la victoria de 2-0 contra el Atalanta.

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Mbappé superó a Cristiano Ronaldo y al chileno Iván Zamorano, como máximo goleador en la temporada del debut del equipo madrileño, en 59 partidos marcó 44 goles. Ademáa, se llevó el Trofeo Pichichi y la Bota de Oro Europea, mismos premios que ganó Karim Benzema y Thierry Henry.

Durante su paso por el equipo francés, las celebraciones posteriores a los goles que marcaban se hicieron virales, pues eran similares a las que Cristiano Ronaldo, el exjugador del Real Madrid, hace todavía. El festejo es sencillo y muy común entre los futbolistas, solo que cada uno le pone su toque especial.

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