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Celebración de Kylian Mbappé que es muy similar a la de Cristiano Ronaldo

Te contamos cuál es la verdad detrás de la celebración del jugador francés Kylian Mbappé. Es similar a la de Cristiano Ronaldo. Además, conoce la trayectoria del jugador del Real Madrid.

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¿Mbappé imita a Cristiano Ronaldo en su celebración? Esto dice experto en lenguaje corporal

El jugador francés ha destacado en su participación de su tercer Copa del Mundo. Además, busca el récord como goleador para ganar el premio de Bota de Oro, compitiendo con Messi, Bellingham y Kane.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Foto: AFP