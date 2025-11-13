El único futbolista que se volvió cantante y estuvo en los Latin Grammy 2025

Publicidad
Este 13 de noviembre se llevó a cabo la 26.ª Entrega Anual de los Latin GRAMMY, desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y el show abrió con la presentación de Carlos Santana, la leyenda mexicana que estuvo acompañado por Maluma, Christian Nodal y Grupo Frontera.
Tras ese espectáculo inicial, llegó el turno de la primera categoría de la noche: Mejor Álbum de Música Urbana, donde, como muchos ya anticipaban, el ganador fue Bad Bunny por 'Debí Tirar Más Fotos'.
El encargado de presentar el premio y entregar el gramófono fue Sergio Ramos, el histórico futbolista español que sorprendió al público con su faceta artística y cuya presencia marcó uno de los momentos más comentados del inicio de la gala.
Sergio Ramos dando el #LatinGRAMMY a Bad Bunny ✨🫶🏻 pic.twitter.com/gOkJKdxa71— lindsey; (@ale_xxa18) November 14, 2025
Sergio Ramos es uno de los defensores más emblemáticos en la historia del fútbol mundial. Con una trayectoria destacada en el Real Madrid, donde ganó 4 Champions League, 5 Ligas de España, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y múltiples títulos nacionales, se consolidó como uno de los capitanes más influyentes del club blanco.
Además, con la Selección de España fue pieza clave del histórico tricampeonato: Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012.
