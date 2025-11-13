El único futbolista que se volvió cantante y estuvo en los Latin Grammy 2025

Este 13 de noviembre se llevó a cabo la 26.ª Entrega Anual de los Latin GRAMMY, desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y el show abrió con la presentación de Carlos Santana, la leyenda mexicana que estuvo acompañado por Maluma, Christian Nodal y Grupo Frontera.

Mira también: Al borde de las lágrimas: Silvestre Dangond recibió premio en los Latin Grammy 2025 muy conmovido

Sergio Ramos en los Latin Grammy

Tras ese espectáculo inicial, llegó el turno de la primera categoría de la noche: Mejor Álbum de Música Urbana, donde, como muchos ya anticipaban, el ganador fue Bad Bunny por 'Debí Tirar Más Fotos'.



El encargado de presentar el premio y entregar el gramófono fue Sergio Ramos, el histórico futbolista español que sorprendió al público con su faceta artística y cuya presencia marcó uno de los momentos más comentados del inicio de la gala.

Publicidad

Quién es Sergio Ramos

Sergio Ramos es uno de los defensores más emblemáticos en la historia del fútbol mundial. Con una trayectoria destacada en el Real Madrid, donde ganó 4 Champions League, 5 Ligas de España, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y múltiples títulos nacionales, se consolidó como uno de los capitanes más influyentes del club blanco.

Además, con la Selección de España fue pieza clave del histórico tricampeonato: Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012.

Publicidad

Mira también: Presentación de Maluma en los Latin Grammy 2025: mírala aquí completa