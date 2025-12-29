Jugadora de la Selección Colombia Femenina se casó por todo lo alto en paradisíaco lugar

Se trata de Catalina Pérez, arquera de la Selección Colombia que fue una de las figuras de la ‘Tricolor’ en el Mundial de Fútbol Femenino 2023 y que estuvo en la banca en el Copa América 2025, por el regreso de Katherine Tapia, que fue nominada a la mejor guardameta del mundo.

Lea también: Jugadora de la Selección Colombia Femenina tiene dos diamantes incrustados en los dientes



La portera, que ahora defiende los colores de Racing Club de Estrasburgo (de la liga de Francia), se casó en una iglesia de Florencia, Italia, en compañía de su familia y sus amigos más cercanos.

Pérez lució un vestido blanco, con encaje de flores en la parte superior y liso en la parte inferior; llevó un velo delicado y un ramo de rosas blancas, pequeño. El novio, por su parte, utilizó un frac, que adornó con dos pequeñas rosas, que combinaron con el ramo de la novia.

"“El amor todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo resiste.” ~ 1 Corintios 13:4-7 ~ Todo pasa, solo el amor permanece", escribió la bogotana en la publicación de Instagram en la que compartió las imágenes de su boda.



Publicidad

Quién es el esposo de Catalina Pérez, arquera de la Selección Colombia Femenina

La futbolista bogotana se casó con José Alejandro Silva, un hombre que es muy reservado con su vida y del que no se conocen muchos detalles. No obstante, algunos medios mencionan que es un ingeniero civil.

Publicidad

La pareja lleva varios años de relación y, de hecho, Silva ha acompañado a la futbolista en varias de sus participaciones con la Selección Colombia. Asimismo, la ha apoyado en su carrera en el balompié y ha viajado con ella a través del mundo, por los distintos equipos que ella ha pasado.

Quién es Catalina Pérez, arquera de la Selección Colombia Femenina

Catalina Pérez nació el 8 de noviembre de 1994 en Bogotá, y desde los cuatro años sintió la pasión por el fútbol, aunque también practicaba tenis y natación, contó en su página web.

Lea también: Canción de Selección Colombia para Mundial 2026 nació por reto de Javier Hernández Bonnet

Publicidad

Desde muy joven, Pérez se mudó con su familia a Boca Raton, Florida (Estados Unidos), donde empezó a desarrollar sus habilidades en el conjunto juvenil Team Boca. Más adelante reforzó su formación deportiva en la University of Miami, antes de dar el salto al fútbol profesional.

Pasó por clubes como Fiorentina y Napoli, en Italia; Real Betis, en España y, más recientemente, en el Werder Bremen de la Bundesliga femenina alemana. En agosto de 2025 firmó contrato con el Racing Club de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, convirtiéndose en una de las principales arqueras colombianas en el fútbol europeo.

Publicidad

Pérez ha sido convocada recurrentemente por la Selección Colombia Femenina absoluta desde 2015 y ha participado en múltiples torneos de alto nivel, incluidos mundiales y Juegos Olímpicos. Su presencia bajo el arco ha sido clave para que Colombia alcance instancias importantes en torneos continentales y globales, aportando experiencia y seguridad al equipo.