Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Silvestre Dangond suspendió concierto
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Jugadora de Selección Colombia Catalina Pérez se casó: quién es su esposo

La futbolista bogotana, que hizo parte del equipo que llegó a la final de la Copa América Femenina 2025, compartió las imágenes de la ceremonia religiosa.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Jugadora de la Selección Colombia Femenina se casó por todo lo alto en paradisíaco lugar

La futbolista bogotana, que hizo parte del equipo que llegó a la final de la Copa América Femenina 2025, compartió las imágenes de la ceremonia religiosa.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
Catalina Pérez se casó