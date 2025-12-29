Luisa Fernanda W se cortó el cabello: ¿Pipe Bueno le dijo que no lo hiciera?

Luisa Fernanda W, una de las influenciadoras que más da de qué hablar en el país, volvió a llamar la atención tras mostrar un nuevo cambio de look. Cabe recordar que en octubre decidió tinturarse el cabello y optar por un tono cobrizo, dejando atrás el negro que la caracterizaba.

Qué se hizo Luisa Fernanda W en el cabello

Aunque el cambio de color dividió opiniones en redes sociales, ahora la influenciadora quiso ir más allá y decidió cortarse el cabello antes de cerrar el 2025. En la noche del domingo 28 de noviembre, Luisa Fernanda W anunció a través de sus historias de Instagram que había tomado la decisión de cortarse el cabello, aclarando que no se trataba de una broma por el Día de los Inocentes.



“Uno no puede apegarse a nada, el pelo vuelve y crece”, dijo en sus historias ante sus más de 18 millones de seguidores, mientras mostraba el momento en el que una persona realizaba el corte.

En la siguiente historia, la creadora de contenido apareció posando frente a la cámara con su nuevo look, luciendo el cabello a la altura de la clavícula y probando diferentes peinados.

“Bueno, sí me lo corté y qué les puedo decir, siento que quedó bien, estoy contenta. Sentía que me lo tenía que cortar, toca seguir esa llama, así muchas personas te digan que no y hasta tu propio esposo te diga que no te lo cortes, uno tiene que hacer lo que siente”, comentó mirándose al espejo.



Sus palabras dieron a entender que Pipe Bueno le habría aconsejado no cortarse el cabello. Sin embargo, hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto. Tampoco la influenciadora ha hecho una publicación en su perfil principal, por lo que se espera que lo haga en las próximas horas y genere más reacciones entre sus seguidores.



Por qué Luisa Fernanda W se tinturó el cabello

Hace dos meses, la pareja del cantante de música popular explicó que, aunque le gustaba mucho su cabello oscuro, se estaba cansando de las constantes comparaciones con otras figuras públicas.

“La verdad estoy muy feliz y estaba bien con el cabello oscuro, pero estaba cansada de que me compararan con muchas personas. ‘Ay, te pareces a tal y eres la no sé quién colombiana’. Yo dije: fue un impulso impresionante para cambiarme el color de pelo”, expresó.

