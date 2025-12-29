Publicidad

Luisa Fernanda W cambió de look con radical corte: qué le dijo Pipe Bueno

Luisa Fernanda W sorprendió al cortarse el cabello y reveló que, aunque Pipe Bueno le aconsejó no hacerlo, decidió seguir su intuición y cambiar de look.

Luisa Fernanda W se cortó el cabello: ¿Pipe Bueno le dijo que no lo hiciera?

La creadora de contenido sorprendió a sus seguidores con un cambio de look radical y explicó los motivos que la llevaron a cortarse el cabello. Dio a entender que Pipe Bueno no apoyaba su decisión.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 29 de dic, 2025
