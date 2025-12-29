Actriz de Cindy Lou, de 'El Grinch', volvió a usar el traje original de su personaje 25 años después

Una de las películas más vistas en Navidad y que se convirtió en un verdadero clásico es, sin duda, 'El Grinch', protagonizada por Jim Carrey y Taylor Momsen, quien interpretó a Cindy Lou cuando tenía apenas 7 años. Ahora, 25 años después, la actriz volvió a darle vida a la tierna niña de Villa Quién.

Mira también: Karol G armó árbol de Navidad en plena playa y posó con sensual bikini de 'Mamá Noel'



Quién es la actriz de Cindy Lou en 'El Grinch'

A más de dos décadas de su estreno, la ahora cantante de una banda de rock volvió a ponerse en los zapatos de Lou y, a través de su cuenta de Instagram, donde suma más de dos millones de seguidores, publicó un video probándose el vestido original que usó en la película.



“Sí, este es mi verdadero disfraz de Cindy de la película El Grinch, y 25 años después todavía me queda, o al menos un poco. ¡Qué temporada navideña tan surreal!”, escribió Momsen junto al post.

En el clip se le ve frente a un espejo mientras varias personas la ayudan a colocarse el traje, al que hizo algunas modificaciones para que le quedara mejor y al que le dio su toque rockero, fiel al estilo que la ha caracterizado durante los últimos años. En las fotos compartidas, la artista lució una capa roja, una falda debajo del traje original, medias blancas y botas estilo militar. Además, la sesión incluyó nieve artificial, lo que evocó aún más recuerdos de su participación en la cinta.



Publicidad

Por otra parte, en redes sociales también circula otro video en el que recrea la escena en la que canta el tema 'Where Are You Christmas', esta vez usando un traje rosado similar al de la película.

Qué pasó con la actriz de Cindy Lou en 'El Grinch'

Tras su participación en 'El Grinch', Taylor Momsen continuó su carrera tanto en la actuación como en la música. Hizo parte de la exitosa serie 'Gossip Girl' y participó en películas como 'Spy Kids'. Sin embargo, desde 2011 decidió alejarse de la actuación para enfocarse por completo en su carrera musical con la banda de hard rock The Pretty Reckless, con la que ha recorrido el mundo. Incluso, en 2026 será la encargada de abrir los conciertos de la próxima gira de AC/DC.

Publicidad

Mira también: “Ya basta”: Amparo Grisales hizo importante petición en Navidad por los animalitos