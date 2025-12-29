Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
Silvestre Dangond suspendió concierto
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Cómo luce ahora la actriz de Cindy Lou de la película 'El Grinch': han pasado 25 años

Taylor Momsen publicó un video mostrando los cambios que tuvo que hacerle al traje que utilizó cuando tenía tan solo 7 años al interpretar a CIndy Lou en 'El Grinch'.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Actriz de Cindy Lou, de 'El Grinch', volvió a usar el traje original de su personaje 25 años después

Taylor Momsen publicó un video mostrando los cambios que tuvo que hacerle al traje que utilizó cuando tenía tan solo 7 años al interpretar a CIndy Lou en 'El Grinch'.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
Cómo luce ahora la actriz de Cindy Lou de la película 'El Grinch'.