Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Usurpadora
Chayanne, de luto
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Qué dijo Amparo Grisales sobre el uso de la pólvora en Navidad y su impacto en los animales

‘La Diva de Colombia’ utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente sobre las consecuencias del uso de la pólvora en los animales, especialmente durante las fiestas decembrinas.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

“Ya basta”: Amparo Grisales hizo importante petición en Navidad por los animalitos

‘La Diva de Colombia’ utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente sobre las consecuencias del uso de la pólvora en los animales, especialmente durante las fiestas decembrinas.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 26 de dic, 2025
Comparta en:
Amparo Grisales hizo importante petición en Navidad.