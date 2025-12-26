“Ya basta”: Amparo Grisales hizo importante petición en Navidad por los animalitos

La actriz Amparo Grisales es una reconocida amante y defensora de los animales. A través de sus redes sociales, suele generar conciencia sobre la importancia de cuidarlos y protegerlos en todo momento. Además, dedica parte de su tiempo a rescatar perritos maltratados y abandonados.

Qué dijo Amparo Grisales del uso de la pólvora

Lo más reciente es que la icónica jurado del concurso de imitación Yo Me Llamo utilizó su cuenta en X (anteriomente Twitter) para enviar un duro mensaje relacionado con una práctica muy común durante las celebraciones de Navidad y Fin de Año: el uso de la pólvora.



Qué no entiende la gente estupida e ignorante que sigue con la pólvora haciéndole daño al planeta…. a los animales y a la armonía que debería ser la Navidad!

YA BASTA!! — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) December 25, 2025

“¿Qué no entiende la gente estúpida e ignorante que sigue con la pólvora, haciéndole daño al planeta, a los animales y a la armonía que debería tener la Navidad?”, fueron las contundentes palabras de la actriz.

Cabe recordar que ‘La Diva’ apoya a varios refugios donde se cuida a perritos en condición de abandono. De hecho, constantemente los visita y comparte en sus redes sociales esta noble labor.



Quién era Tango, el ‘hijo’ de Amparo Grisales que murió

Grisales se sinceró en el primer capítulo de Yo Me Llamo 2025 sobre la muerte de su perro Tango. “Tanguito se me fue hace siete años y me duró 17 años”, expresó entre lágrimas.

Esta no fue la primera vez que la partida de Tango conmovió a Amparo. En el pasado, durante su participación en The Suso’s Show, aseguró que su querido Tanguito no tenía reemplazo.

