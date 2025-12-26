Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
Chayanne, de luto
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Qué hizo Tylor Chase, de Nickelodeon, en el hotel que le pagaron: por qué se escapó

Después de que Daniel Curtis Lee le pagara una habitación de hotel al actor Tyler Chase, quien fue encontrado en condición de calle, recibió lamentables noticias, pues destruyó el cuarto.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Actor en condición de calle se escapó del hotel que le pagaron y destruyó la habitación

Después de que Daniel Curtis Lee le pagara una habitación de hotel al actor Tyler Chase, quien fue encontrado en condición de calle, recibió lamentables noticias, pues destruyó el cuarto.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 26 de dic, 2025
Comparta en:
Tylor Chase se escapó del hotel que le pagaron.