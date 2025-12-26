Actor en condición de calle se escapó del hotel que le pagaron y destruyó la habitación

El caso de Tylor Chase, actor de la serie 'Manual de supervivencia escolar de Ned', conmocionó a la industria del entretenimiento, luego de que el pasado 23 de diciembre se viralizara un video en el que se le veía en delicadas condiciones, presuntamente relacionadas con el consumo de sustancias.

Tras lo ocurrido, Daniel Curtis Lee, su excompañero de elenco, decidió auxiliarlo. A través de sus redes sociales compartió un video en el que mostró que lo llevó a comer, lo subió a su vehículo y le pagó una habitación de hotel para que pudiera tener un lugar seguro durante esta temporada.



Tylor Chase escapó del hotel que le pagaron

Sin embargo, horas después recibió una noticia devastadora: Tyler Chase destrozó la habitación del hotel y se escapó. Según contó el propio Lee, la administración del lugar lo contactó para informarle lo sucedido.

"Conseguimos refugio para Tylor. Todos están felices. Tylor está feliz. No es así, chicos. Lo llevamos al hotel y esa misma noche recibo una llamada de la administración. Están molestos. La puerta quedó abierta. ¿Por qué hay un microondas en la tina? El refrigerador está volteado. Me siento devastado", dijo el actor de Cookie en la serie.

De esta manera, se confirmó que Chase no logró pasar el 24 de diciembre resguardado y que regresó a las calles, a pesar del intento de ayuda de su colega. Lee también recordó que el actor tiene pizzas gratis hasta el 31 de diciembre en un local de la ciudad, pero que a partir de 2026 esta ayuda ya no estará disponible.





Más tarde, Daniel Curtis Lee explicó en otro video que anteriormente la familia de Tyler había intentado internarlo, pero que el hospital lo dejó en libertad. Por ley, no pueden retener a una persona si no es por su propia voluntad.

