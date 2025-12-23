Publicidad

Reapareció famoso actor en condición de calle: fans dicen que está en perores condiciones

Tras conocerse el primer video del famoso actor de Hollywood en septiembre de 2025, se viralizó en redes una nueva grabación a pocos días de la celebración de Navidad.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de dic, 2025
Qué ha pasado con Tylor Chase, actor de Nickelodeon, recordado por 'Manual de supervivencia escolar de Ned'.