Reapareció famoso actor en condición de calle: fans dicen que está en perores condiciones

Tylor Chase vuelve a ser noticia en las plataformas digitales luego de que se conociera una nueva grabación del estado en el que se encuentra atravesando como habitante de calle. El joven se hizo viral hace un par de meses por la misma condición; sin embargo, sus fanáticos están más preocupados debido a que el panorama, al parecer, se complicó.

Mira también: Actor de Padres e Hijos que murió por un cáncer dejó emotivo mensaje escondido



El actor de Nickelodeon es recordado por su participación en la 'Manual de supervivencia escolar de Ned' y, aunque por mucho tiempo se creyó que estaba desaparecido, este 2025 se conoció que se encontraba pasando por una compleja situación relacionada, al parecer, al consumo de sustancias.

Nuevo video de Tyler Chase en condición de calle

En el video, que ya es todo un fenómeno viral de Internet, se logra ver el momento exacto en el que una transeúnte se lo encuentra en una calle de Riverside, California, Estados Unidos, y le pregunta si estuvo en uno de los proyectos de Disney. El hombre, consciente de su trabajo en la pantalla chica responde negativamente y añade que estuvo en la mencionada serie.

Mira también: Famosa actriz fue atacada por un perro en la pierna: se conoce su estado de salud





Lo que llamó particularmente la atención de los internautas no fue la conversación en sí, sino su condición, pues se le vio en mal estado, con ropa sucia y hasta presentó dificultad para sostener la conversación. La persona que grabó el clip, por su parte, fue duramente criticada, pues fanáticos afirman que solo buscaba sacar provecho a la situación por medio de visualizaciones en las plataformas digitales y no ayudarlo realmente.

Publicidad

Es necesario mencionar que la madre de Chase se pronunció luego de que se conociera el primer video. La mujer canceló la campaña de recolección de dinero que impulsó su comunidad, argumentando que él no requería apoyo económico, sino ayuda profesional para poder salir del desalentador panorama.

Mira también: Actor de 'Pasión de Gavilanes' revela el duro momento al perder a su mamá: “Es muy difícil”

Publicidad

“Tylor necesita atención médica, no dinero. Agradezco tu esfuerzo, pero ese dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos por sí mismo (...) Si quieres reunirte conmigo en la plaza algún día, estaría bien. Podría depositarlo en una cuenta para él, pero, como te dije, no es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo; es un niño bueno y dulce, pero necesita ayuda médica”, dijo.