Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
Cayó número de Diomedes Díaz en lotería
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Cómo luce el actor que hizo de Carlos Daniel en 'La Usurpadora' a sus casi 60 años - CaracolTV

Fernando Colunga, intérprete de Carlos Daniel en 'La Usurpadora', en la actualidad tiene 59 años y ha trabajado en diferentes producciones mexicanas. Así luce en la actualidad.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Así se ve hoy el intérprete de Carlos Daniel, galán de 'La Usurpadora', a sus casi 60 años

Carlos Daniel es interpretado por el destacado actor mexicano Fernando Colunga, quien unió su talento para las cámaras al de Gabriela Spanic para la novela que se lanzó en 1998.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de dic, 2025
Comparta en:
Cómo se ve en la actualidad el actor que interpretó a Carlos Daniel en 'La Usurpadora'.