Así se ve hoy el intérprete de Carlos Daniel, galán de 'La Usurpadora', a sus casi 60 años

Sin lugar a dudas, uno de los galanes de televisión más destacados de la década de los 2000 es Fernando Colunga, uno de los actores que brilló gracias a su participación en 'La Usurpadora', donde tuvo también la posibilidad de trabajar junto a destacadas figuras del entretenimiento como Gabriela Spanic, Libertad Lamarque, Dominika Paletam, Chantal Andere, Jessica Jurado, entre otros.

Esta producción, lanzada en febrero de 1998 narra la historia de Paola, una malvada mujer que conoce a Paulina, una joven físicamente idéntica a ella y encuentra en ella la oportunidad perfecta para deshacerse temporalmente de su esposo y sus hijos. Decidida a cambiar su vida, la mujer busca la forma de convencerla para que la sustituya en su hogar mientras ella disfruta de excentricidades, amantes y demás placeres de la vida.

Cómo luce en la actualidad Fernando Colunga, intérprete de Carlos Daniel en 'La Usurpadora'

Carlos Daniel es la pareja sentimental de Paola, personaje que es suplantado por Paulina. Juntos tienen dos hijos y han formado un hogar; sin embargo, esto podría tener un cambio luego de descubrir no solo el secreto de su esposa, sino también el de la mujer que se ha estado haciendo pasar por ella.

Colunga es un destacado actor nacido el 3 de marzo de 1966 en Ciudad de México, por lo que en la actualidad tiene 59 años. Inició su carrera artística en Plaza Sésamo y posteriormente realizó sus estudios en Ingeniería Civil, tuvo una ferretería, se desempeñó como asesor en un concesionario de autos, tuvo un rol administrativo y hasta fue barman.

A lo largo de sus más de 20 de trayectoria ha participado en producciones de la talla de 'Soy tu dueña', 'Amanecer', 'María, la del barrio', 'Amor real', 'Porque el amor manda', 'Mañana es para siempre', entre otros éxitos a nivel internacional.

En su cuenta de Instagram recoge más de 900 mil seguidores y muestra el detrás de cámaras de algunos proyectos en los que ha venido trabajando, además de exponer también ciertos detalles de su vida personal como planes familiares, encuentro con sus seguidores y la química que tiene con otro colegas de la industria del entretenimiento.