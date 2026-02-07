Publicidad

Qué cirugía se hizo Yailin, la más viral, para tener cintura pequeña

Detalles sobre la nueva cirugía que se hizo Yailin, la más viral, para tener una cintura ultra pequeña. Su doctor explicó en 'La Red' que perdió más de 10 cetímetros.

Yailin, la más viral, perdió más de 10 centímetros de cintura tras novedosa cirugía

Christian Concepción, cirujano plástico puertorriqueño, fue el encargado de hacerle el procedimiento a la exnovia de Anuel y, según él, tuvo un resultado espectacular.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 7 de feb, 2026
Yailín, la más viral, perdió más de 10 centímetros de cintura tras novedosa cirugía