Yailin, la más viral, perdió más de 10 centímetros de cintura tras novedosa cirugía

El profesional habló en ‘La Red’ sobre la cirugía que se hizo Jorgina Guillermo Díaz, más conocida en el mundo artístico como Yailin, la más viral, y explicó que se trata de un conjunto de procedimientos que incluyen una liposucción y una intervención en las costillas.

Concepción señaló en el programa de Caracol que, con un aparato ultrasónico, del tamaño de una aguja, se hace una angulación de las costillas (que no quiere decir que se retiran), lo que permite que estas estén más cerradas y que la cintura se vea más pequeña.

El cirujano agregó que la mamá de la hija de Anuel ya se había sometido a varias operaciones, pero seguía estando inconforme con los resultados. Por lo mismo, acudió a él para poder tener la “cintura cero” que tanto soñó.

El drástico cambio de Yailín, agregó el cirujano, también tiene que ver con la constancia que ella ha tenido para utilizar la faja e, incluso, en la primera semana, ya tenía 10 centímetros menos de cintura.



¿Cuántas cirugías tiene Yailin, la más viral?

Con apenas 22 años, la artista ha reconocido abiertamente varios cambios en su físico. Según diversos reportes de medios de entretenimiento, Yailin ha pasado por al menos cuatro tipos de intervenciones estéticas importantes. Entre los procedimientos que ella misma ha mencionado o que han sido visibles a través de imágenes y redes sociales están: una lipoescultura combinada con aumento de glúteos para definir su figura, un cambio de color de ojos mediante queratopigmentación, y el uso de rellenos faciales (labios, pómulos, mentón y nariz) para acentuar sus rasgos.





El más reciente gesto quirúrgico que compartió con sus seguidores fue el cambio de sus implantes por unos de menor tamaño y aspecto más natural, tras haber experimentado cambios corporales. Además de estas intervenciones mayores, Yailin ha recurrido a procedimientos como micropigmentación de labios y otros retoques estéticos menores que, si bien no son exactamente cirugías tradicionales, forman parte del debate sobre los “arreglitos” estéticos que la artista ha hecho públicos.

