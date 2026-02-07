Cristina Hurtado reveló secretos y “menjurjes” que hace para lucir esbelto cuerpo

Cristina Hurtado habló en ‘La Red’ de los cuidados que tiene con ella misma, y que le permiten lucir una figura esbelta y envidiable por muchos. La presentadora antioqueña contó que el ejercicio y el sueño son indispensables en su rutina y, por eso, trata de dormir entre siete y ocho horas. Además, utiliza ayudas naturales para mantener la salud de su piel y que esta luzca joven y resplandeciente.

“Hay épocas que me hago este famoso caldo de colágeno, que es con huesos de res y patas de gallina, y lo dejo hervir por 10 horas a fuego muy lento, y luego lo cuelo y lo que pasa es que este caldo se vuelve como una gelatina. Lo que hago es que, en las mañanas, dos cucharadas, con unas goticas de limón, me tomó esto todas las mañanas”, declaró.



Qué toma Cristina Hurtado, de ‘A Otro Nivel’, para cuidar su cuerpo

La empresaria también comentó en ‘La Red’ que se hace unos “menjurjes”, como el cristal de la sábila, con una pequeña porción de papaya y un poquito de agua. Según ella, esta preparación tiene propiedades antioxidantes, es hidratante y cicatrizante, por lo que tiene muchos beneficios para su cuerpo.



A eso se le suma una alimentación consciente, que empieza con el lugar en el que compra sus productos para consumir (mercados orgánicos) y varias ayudas, como procedimientos dermatológicos, con máquinas, que ayudan con las manchas y la firmeza de la piel,

