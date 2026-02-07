Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
En vivo Desafío del Siglo
Hijo de Diomedes Díaz, en UCI
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Qué come Cristina Hurtado, de 'A Otro Nivel', para cuidar su cuerpo y su piel

Detalles sobre qué come Cristina Hurtado, presentadora de 'A Otro Nivel' (programa de Caracol Televisión), para cuidar su cuerpo y su piel. Dio sus secretos de belleza.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cristina Hurtado reveló secretos y “menjurjes” que hace para lucir esbelto cuerpo

La nueva presentadora de ‘A Otro Nivel’, programa de Caracol Televisión, contó cuáles son las rutinas que le permiten verse joven, vital y tonificada, a sus 42 años y después de tres hijos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 7 de feb, 2026
Comparta en:
Thumbnail