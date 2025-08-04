Cristina Hurtado lloró en pleno programa en vivo: mensaje por su llegada a A Otro Nivel

Este 4 de agosto se confirmó que Cristina Hurtado se une oficialmente a la familia de Caracol Televisión como la nueva presentadora de A Otro Nivel, uno de los concursos musicales más queridos por los colombianos.

La noticia se dio a conocer en Día a Día, donde la modelo y presentadora de 41 años firmó el contrato en plena transmisión en vivo y expresó su emoción por este nuevo proyecto.

Cristina Hurtado es la nueva presentadora de A Otro Nivel

Durante el programa matutino, Cristina recibió una emotiva sorpresa: una videollamada con su esposo, el actor Josse Narváez, y sus tres hijos, Dani, Juanjo y Mateo, quienes se conectaron desde temprano para acompañarla en este momento especial.

“Dani, Juanjo, Mateo y yo estamos conectados desde temprano y queríamos expresarte nuestra felicidad por verte allí. Estamos vibrando contigo, recibiendo estos gestos de amor y cariño que han preparado para ti”, expresó Narváez.

El actor, a quien recientemente vimos en la novela Escupiré sobre sus tumbas como el capitán Miranda, le dedicó unas palabras que conmovieron profundamente a Cristina:

Cristian Hurtado lloró en plena transmisión de Día a Día. Foto; Caracol Televisión

“Estamos felices y muy orgullosos de ti. Llegó tu momento. Disfrútalo porque lo mereces, por tu disciplina, optimismo, trabajo incansable, verraquera y fe inquebrantable. Gracias por ponernos siempre de primero, por nunca negociar con tus principios, por poner a tus hijos como prioridad. Eso no tiene precio. Eres la reina de nuestra familia. Caracol, contrataron a una profesional, a una presentadora que está A Otro Nivel”.

Visiblemente emocionada, Cristina rompió en llanto mientras escuchaba las palabras de su esposo y respondió entre lágrimas: “Gracias, mis amores. Mis hombres, son mi vida entera”.

Los presentadores de Día a Día reiteraron sus felicitaciones a Hurtado, reconociendo su trayectoria y dedicación, y destacaron que todo su esfuerzo ha valido la pena.

