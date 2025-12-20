El sueño premonitorio de Yeison Jiménez sobre el accidente en el que casi muere

Publicidad

El cantante reveló que Dios le dio señales de que iba a sufrir un accidente y que, cuando este ocurrió, estuvo al borde de la muerte, pero logró salvarse gracias a lo que describe como un “milagro”.

El cantante reveló que Dios le dio señales de que iba a sufrir un accidente y que, cuando este ocurrió, estuvo al borde de la muerte, pero logró salvarse gracias a lo que describe como un “milagro”.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 20 de dic, 2025
Yeison Jiménez