Cuánta plata sacó Tina del 'Desafío 2025': no se fue con las manos vacías

Tina quedó eliminada del 'Desafío del Siglo XXI' junto a Kevyn, su dupla, luego de competir en el Box Negro durante el Desafío a Muerte. Ambos se enfrentaron a las parejas conformadas por Zambrano y Miryan, Rata y Valentina, y Gio y Valkyria, en una prueba que definió los cupos a la siguiente etapa del programa. Tras completar el recorrido, no lograron avanzar y se quedaron a poco de asegurar su lugar en la Semifinal de la competencia.

Luego de su salida del reality, Tina concede una entrevista exclusiva en la que habla sobre su experiencia dentro del programa y los factores que influyen en su eliminación. La participante hace un repaso por su paso en la competencia, marcado por los desafíos físicos y las exigencias propias del Box Negro.



Cuánta plata sacó Tina del ‘Desafío 2025’

En la entrevista, Tina confirma que se retira de la producción con un total de 44 millones 840 mil pesos. Explica que, hasta el momento, no tiene definido en qué invertirá este dinero. El monto corresponde a lo acumulado durante su participación en las distintas pruebas y dinámicas del reality.

Tina también se refiere a una molestia física que presentó durante el Desafío a Muerte. Señala que tuvo un dolor en la pierna, situación que afectó su desempeño en la zona de equilibrio del Box Negro. Esta dificultad se presenta en una de las etapas clave del recorrido y repercute en el desarrollo de la prueba. Según explica, el dolor fue constante y se intensificó a lo largo del circuito.





Tina reconoce que cometió varios errores en la pista. Estos fallos se dieron en diferentes momentos del recorrido y terminaron influyendo en el resultado final de la competencia.

En la entrevista, Tina expresa que atraviesa una mezcla de emociones tras quedar eliminada. Por un lado, asimila el cierre de su proceso en el reality y, por otro, reflexiona sobre lo vivido junto a su dupla. Destaca la experiencia de haber competido al lado de Kevyn y manifiesta sentirse bendecida por haber compartido el juego con él durante la temporada.

La participante también hace referencia al camino recorrido dentro del programa, desde su ingreso hasta el momento de la eliminación.

Finalmente, afirma que se va del 'Desafío' en un estado de tranquilidad frente a lo vivido.

