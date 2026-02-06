Publicidad

Cuánta plata sacó Tina, dupla de Kevyn, del 'Desafío 2025': cifra exacta - CaracolTV

La dupla de Kevyn en el reality de los colombianos habla sobre los errores que cometió en el Box Negro durante el Desafío a Muerte y revela la molestia física que presentaba al momento del encuentro deportivo.

Cuánta plata sacó Tina del 'Desafío 2025': no se fue con las manos vacías

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de feb, 2026
Cuánto dinero sacó Tina del 'Desafío del Siglo XXI': cifra exacta.