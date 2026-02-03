Publicidad

Qué le pasó a Tina en el ‘Desafío’ durante prueba en el Box Blanco y qué dijo Gamma - CaracolTV

Kevyn le da un mensaje de aliento a Tina por su desempeño en el Box Blanco, mientras en Gamma analizan su pista y reaccionan a la derrota de la segunda prueba del ciclo.

Banner producción Desafío XXI DK

Tina muestra su frustración en el ‘Desafío’ tras error en el Box Blanco en último momento

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de feb, 2026
