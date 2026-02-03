Tina muestra su frustración en el ‘Desafío’ tras error en el Box Blanco en último momento

Gamma y Neos, se enfrentan en el Box Blanco para competir por Sentencia y Servicios, en esta oportunidad son Kevyn y Tina, quienes se enfrentan a Rata y Valentina. Aunque Gamma inicia con una gran delantera, Tina sufre una caída inesperada a último minuto y genera el atraso del equipo.

Tina se siente culpable por perder el Desafío de Sentencia y Servicios en el Box Blanco

Luego de finalizar la prueba del Box Blanco, Tina sostiene una conversación con Andrea Serna en la que expone los factores que influyeron en su desempeño dentro de la competencia. En ese espacio, reconoce que la seguridad y la aceleración que tuvo al último minuto incidieron en el resultado de la prueba.



Ante la frustración de la participante, la presentadora la felicita por la obtención de la Moneda Dorada, ya que este era uno de los premios de la competencia y la invita a reclamar su recompensa.

Tina manifiesta un impacto emocional por lo ocurrido y se muestra afectada por la posibilidad de haber influido de manera negativa en el equipo. Sus compañeros intervienen y le hacen notar que su participación durante la mayor parte del recorrido cumple con los requerimientos de la prueba y que el desarrollo general no se limita a un solo instante. El grupo le transmite que las situaciones imprevistas forman parte de la competencia y que los resultados no dependen únicamente de un evento puntual.

De igual manera, Kevyn se acerca a Tina con la intención de brindarle apoyo. Él le recuerda los aspectos de su rendimiento durante la prueba y le señala la importancia de reconocer el trabajo realizado a lo largo de la competencia y agradecer por todo lo bueno.

