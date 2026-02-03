Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 3 de febrero: a participante le gana la confianza y se cae

El capítulo 128 del 'Desafío del Siglo XXI' presenta el Desafío de Sentencia y Servicios, que se lleva a cabo en el Box Blanco. En esta competencia, los equipos se enfrentan por varios beneficios: 20 millones de pesos entregados por Rexona Clinical, la Moneda Dorada que permite el acceso a la Máquina de Dinero, El Pato que otorga el ingreso a la Suite ditu y la posibilidad de enviar los segundos Chalecos de Sentencia del ciclo.

En esta jornada, el equipo Gamma participa con Tina y Kevyn como sus representantes. Por parte del equipo Neos compiten Valentina y Rata, quienes son los únicos integrantes del equipo en competencia durante esta prueba.

Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 3 de febrero de 2026

El equipo Neos gana el Desafío de Sentencia y Servicios del capítulo 128. Como resultado, obtiene el acceso a la Suite ditu, la prueba correspondiente y los 20 millones de pesos en juego. Además, el equipo asegura los beneficios asociados a la victoria en esta etapa del ciclo y evita recibir los Chalecos de Sentencia en esta instancia.

El recorrido inicia con la salida de las mujeres. Valentina y Tina comienzan la prueba de manera simultánea y avanzan por los obstáculos establecidos. Ambas llegan a las etapas finales del recorrido al mismo tiempo. Sin embargo, en el último obstáculo, Tina sufre una caída que la obliga a repetir esa parte de la pista, lo que genera una diferencia en el desarrollo de la prueba.

Tras la participación de las mujeres, los hombres ingresan a la competencia. Rata y Kevyn realizan el recorrido correspondiente. Durante esta fase, Rata completa la pista antes que su rival y asegura el resultado para su equipo, mientras Kevyn permanece en la definición final sin lograr superar el tiempo de su contrincante.

Aunque el resultado general favorece a Neos, Tina obtiene la Moneda Dorada como parte de los premios individuales entregados en el enfrentamiento. Este beneficio le permite acceder a la Máquina de Dinero en una instancia posterior del juego.

