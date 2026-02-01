Cuánta plata sacó Deisy del 'Desafío 2025' durante su segunda participación

Deisy se convirtió en la más reciente eliminada del reality de los colombianos, junto a Potro, su dupla durante la Recta Final de la competencia. Tras su salida del reality, la participante concedió una entrevista exclusiva en la que habló sobre su paso por el programa, su regreso al juego y los resultados obtenidos en esta segunda etapa.

Cuánta plata sacó Deisy del ‘Desafío’ en esta segunda etapa

La Súper Humana reveló que se va del programa con un poco más de 31 millones de pesos, acumulados durante esta fase de la competencia. Según explicó, el dinero será destinado principalmente al pago de deudas y a la creación de un emprendimiento, planes que espera desarrollar tras su salida del programa. Este balance económico hace parte de los resultados que obtuvo luego de reincorporarse al juego en una de las etapas más exigentes del reality.



Deisy regresó a la competencia para convertirse en la dupla de Potro en la Recta Final, luego de haber estado fuera del programa. Su reincorporación implicó una adaptación inmediata a las condiciones del juego, tanto en lo físico como en lo estratégico, al tratarse de una fase decisiva en la que los participantes enfrentaron pruebas de alta exigencia.





Uno de los momentos determinantes de su participación ocurrió durante el Desafío a Muerte, que se llevó a cabo el pasado 30 de enero en La Ciudad de las Cajas. En esta instancia, Deisy y Potro compitieron en el Box Negro contra las duplas conformadas por Raya y Valentina, Gero y Rosa, y Gio y Valkyria. El enfrentamiento se desarrolló de manera consecutiva y las demás parejas lograron superarlos en ese mismo orden, lo que definió su eliminación.

Durante la entrevista, la modelo también habló sobre su experiencia al competir junto a Potro. Se refirió a él como una persona calmada, y señaló que esa actitud le permitió aprender a concentrarse más en el juego. Según comentó, esta forma de afrontar las pruebas fue un aprendizaje que incorporó durante su paso por la competencia, especialmente en escenarios donde el nivel de exigencia era mayor.

