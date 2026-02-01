Publicidad

Cuánta plata sacó Deisy, dupla de Potro', del 'Desafío' en esta última etapa - CaracolTV

Deisy, exintegrante de Neos en el 'Desafío' y dupla de Potro, reveló cuánta plata sacó del juego y en qué piensa invertirla ahora que sale del programa.

Cuánta plata sacó Deisy del 'Desafío 2025' durante su segunda participación

La exintegrante del equipo Neos se mostró satisfecha con el trabajo que realizó durante su paso por el Box Negro y por el rendimiento que tuvo a lo largo del programa.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de feb, 2026
Deisy reveló cuánta plata alcanzó a sacar del 'Desafío del Siglo XXI'.