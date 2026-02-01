Publicidad

Qué le dijo la viuda de Martín Elías a Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez- CaracolTV

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, envía mensaje a Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, tras la muerte del artista en un accidente aéreo en Boyacá.

Viuda de Martín Elías envió consejo a esposa de Yeison Jiménez para atravesar el duelo

A través de una publicación de Instagram Dayana Jaimes se solidarizó con la situación por la que está a travesando Sonia Restrepo desde que se conoció la muerte del intérprete de 'Aventurero'.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 1 de feb, 2026
Qué le dijo Dayana Jaimes a Sonia Restrepo, la viuda de Yeison Jiménez.