Viuda de Martín Elías envió consejo a esposa de Yeison Jiménez para atravesar el duelo

Dayana Jaimes se pronunció en redes sociales con un mensaje dirigido a Sonia Restrepo, esposa del cantante de música popular que falleció el pasado 10 de enero en Boyacá tras un accidente de avioneta en el que también murió parte de su equipo de trabajo. El mensaje se publicó en la cuenta de Instagram de la comunicadora, plataforma en la que reúne más de dos millones de seguidores y donde mantiene interacción constante con su comunidad digital.

El pronunciamiento ocurrió durante una dinámica de 'Preguntas y Respuestas' que Jaimes realizó con sus seguidores. En medio de esa interacción, un usuario le solicitó compartir un consejo para Restrepo, quien atraviesa un proceso de duelo tras la muerte de su esposo. Ante la petición, Jaimes respondió de manera directa y pública, con un mensaje enfocado en la experiencia personal que ella ha vivido.

Qué le dijo Dayana Jaimes a Sonia Restrepo por su duelo

En su respuesta, Dayana Jaimes expresó: "Sonia guarda los más hermosos recuerdos al lado de Yeison, QEPD. Junto a él logró cumplir muchos sueños, y sé que ese dolor que hoy siente, esta ausencia tan profunda, más adelante se transformará en un amor lleno de agradecimiento". En el mismo mensaje, hizo referencia a la importancia de los recuerdos compartidos y al proceso emocional que enfrenta la mujer tras la pérdida.

También le aconsejó a la mujer reconstruir su vida, señalando que este proceso se relaciona con su bienestar personal y con el de sus tres hijos. El mensaje incluyó la idea de continuar adelante teniendo en cuenta el legado que deja Yeison Jiménez. En ese sentido, agregó: "Siempre vivirá orgullosa de esa huella que él dejó aquí en la tierra".





Tras la publicación, las reacciones de los usuarios se manifiestan de forma inmediata en la sección de comentarios y a través de mensajes en la red social. Diversos seguidores respondieron al pronunciamiento y dirigieron mensajes a Restrepo, en los que expresaban palabras de apoyo y fortaleza frente al momento que atraviesa.

Cabe resaltar que, de manera reciente, Maren García, viuda del compositor Omar Geles, también se pronunció sobre la situación que vive Sonia. En su mensaje, le envió su apoyo y recordó que ella atraviesa un duelo de carácter personal, destacando la importancia de respetar los tiempos y procesos individuales en este tipo de experiencias.

