Hombre de 90 años habría muerto en paz segundos después de ver a su esposa en el hospital

Las plataformas digitales han sido el espacio perfecto para visibilizar todo tipo de historias, desde artistas emergentes que buscan impactar con su música, hasta infidelidades y conmovedoras historias de amor. Recientemente, se conoció un video que, al parecer, fue tomado a mediados de 2025, pero que se volvió tendencia en redes sociales casi un año después.

Mira también: ¿Sofía Vergara es mexicana? respuesta viral de la actriz a fan que confundió su nacionalidad



Lo que se sabe sobre la historia de Benedicto, hombre viral en redes

En el video, que ya es todo un fenómeno viral de Internet, se observa a Benedicto, un hombre de aproximadamente 90 años que permanece en la cama de un hospital. El sujeto habría muerto en paz luego de ver por última vez a Nilta de Lima, la mujer que lo acompañó durante 68 años de vida y su gran amor. Aunque no se conoce información oficial, según reportes entregados por medios brasileños, el hecho se registró en unidad médica en Guarulhos, en Sao Paulo, Brasil.



Mira también: El beso de Gero y Valentina, del 'Desafío', que nunca salió en televisión y ahora es viral

Todo parece indicar que Benedicto había ingresado a la clínica por un cuadro de neumonía que afectó sus vías respiratorias y fue deteriorando su calidad de vida; sin embargo, esta información no es confirmada. El clip fue publicado por una cuenta de TikTok conocida como Joao Odias 2; allí detalló: "Y así se fue... Pasaron 68 años juntos, de este amor surgieron hijos, nietos y bisnietos... Él solo esperaba que llegara su amor".



Publicidad

En la publicación, que ya recoge más de 4 millones de visualizaciones, le preguntaron por el estado de salud del hombre. "¿Él falleció en ese instante del video?", cuestionaron, a lo que el hombre respondió: "Sí".

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "La muerte filmada, la despedida, el último adiós, el último rostro, el último recuerdo. Este video es poderoso, reflexivo y poético", "Como enfermera que ha visto morir a muchas personas, puedo confirmar que la gente SIEMPRE espera a alguien a quien desean ver desesperadamente por última vez antes de morir, se aferran con todas sus fuerzas hasta que esa persona llega y se va en paz", "Qué lindo un amor así, para toda la vida", son algunos de los mensajes que se destacan.

Publicidad

Mira también: Hijos de Gregorio Pernía y Érika Farfán vieron el parto de su hermanito; reacción se hizo viral