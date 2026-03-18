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Él es Benedicto, el hombre de 90 años que murió en paz luego de ver a su esposa- CaracolTV

Benedicto se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a un video que grabaron mientras permanecía hospitalizado por un problema de salud. Esto se sabe sobre la historia de amor.

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Hombre de 90 años habría muerto en paz segundos después de ver a su esposa en el hospital

Benedicto se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a un video que grabaron mientras permanecía hospitalizado por un problema de salud. Esto se sabe sobre la historia de amor.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Qué se sabe sobre la historia de amor de Benedicto, el hombre de 90 años que murió tras ver a su esposa.