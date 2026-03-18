Hombre de 90 años habría muerto en paz segundos después de ver a su esposa en el hospital

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Las plataformas digitales han sido el espacio perfecto para visibilizar todo tipo de historias, desde artistas emergentes que buscan impactar con su música, hasta infidelidades y conmovedoras historias de amor. Recientemente, se conoció un video que, al parecer, fue tomado a mediados de 2025, pero que se volvió tendencia en redes sociales casi un año después.
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En el video, que ya es todo un fenómeno viral de Internet, se observa a Benedicto, un hombre de aproximadamente 90 años que permanece en la cama de un hospital. El sujeto habría muerto en paz luego de ver por última vez a Nilta de Lima, la mujer que lo acompañó durante 68 años de vida y su gran amor. Aunque no se conoce información oficial, según reportes entregados por medios brasileños, el hecho se registró en unidad médica en Guarulhos, en Sao Paulo, Brasil.
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Todo parece indicar que Benedicto había ingresado a la clínica por un cuadro de neumonía que afectó sus vías respiratorias y fue deteriorando su calidad de vida; sin embargo, esta información no es confirmada. El clip fue publicado por una cuenta de TikTok conocida como Joao Odias 2; allí detalló: "Y así se fue... Pasaron 68 años juntos, de este amor surgieron hijos, nietos y bisnietos... Él solo esperaba que llegara su amor".
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En la publicación, que ya recoge más de 4 millones de visualizaciones, le preguntaron por el estado de salud del hombre. "¿Él falleció en ese instante del video?", cuestionaron, a lo que el hombre respondió: "Sí".
Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "La muerte filmada, la despedida, el último adiós, el último rostro, el último recuerdo. Este video es poderoso, reflexivo y poético", "Como enfermera que ha visto morir a muchas personas, puedo confirmar que la gente SIEMPRE espera a alguien a quien desean ver desesperadamente por última vez antes de morir, se aferran con todas sus fuerzas hasta que esa persona llega y se va en paz", "Qué lindo un amor así, para toda la vida", son algunos de los mensajes que se destacan.
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