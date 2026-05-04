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Papá de Shakira, William Mebarak, habría ingresado de urgencias a la clínica - CaracolTV

Según medios internacionales, Shakira tuvo un retraso en su concierto en Copacabana el pasado 2 de mayo debido a que le informaron que su padre había ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos.

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Papá de Shakira genera preocupación: habría ingresado de urgencias a la clínica

Según medios internacionales, la barranquillera tuvo un retraso en su concierto en Copacabana debido a que le informaron que su padre había ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de may, 2026
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Qué se sabe sobre el estado de salud de William Mebarak, padre de Shakira.