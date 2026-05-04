Papá de Shakira genera preocupación: habría ingresado de urgencias a la clínica

Hay preocupación por el estado de salud de William Mebarak, el papá de la colombiana que hizo historia en Brasil el pasado sábado 2 de mayo al ofrecer un megaconcierto en Copacabana, al que asistieron más de dos millones de personas para corear canciones como 'Te felicito', 'Hips don't lie', entre otros éxitos de su carrera artística. Según medios locales, la colombiana habría recibido la noticia del delicado estado de salud de su padre pocas horas antes de salir al escenario.

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Qué se sabe sobre la salud de William Mebarak, papá de Shakira

De acuerdo con ¡Hola!, Mebarak, de 94 años, sufrió una isquemia (disminución o interrupción del flujo sanguíneo) en la mañana del 2 de mayo, cuando la colombiana se preparaba para uno de los espectáculos más importantes de toda su carrera. Según reportó el citado medio, después de estar 24 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos y de preocupar a toda la familia, los médicos tomaron la decisión de pasarlo a planta teniendo en cuenta su pronta recuperación.



Sin embargo, esto causó retrasos en el concierto de 'La Loba' en Brasil. A pesar de la noticia, Shakira accedió a cumplir con su compromiso laboral, emocionando a millones de personas en la prestigiosa playa, a la que asistieron invitados especiales como Caetano Veloso, María Bethânia, Ivete Sangalo y Anitta, una de las artistas más esperadas de la jornada y quien la barranquillera ya había anunciado en las plataformas digitales.

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Es necesario mencionar que esta no es la primera vez que William causa preocupación entre los fanáticos de la intérprete de 'Sale el sol', pues en años anteriores también se ha conocido parte de su historial médico. En este sentido, en 2022 dio de qué hablar debido a una caída que presentó y en 2023 fue sometido a una operación por hidrocefalia, lo que ha generado gran expectativa entre los admiradores de la artista.

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De acuerdo con Telemundo Entretenimiento, se está a la espera de que Shakira llegue a la Clínica Iberoamérica en Barranquilla para acompañar a su padre en la recuperación; sin embargo, ni la artista ni su equipo de trabajo se han pronunciado sobre el hecho ante los medios de comunicación o a través de las plataformas digitales.

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