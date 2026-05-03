Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Los Informantes
Expediente Final Yeison Jiménez
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Expediente Final: Cronología muerte de Yeison Jiménez: últimas conversaciones y promesas sin cumplir - Capítulo - CaracolTV

Se presenta la cronología de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez a través de desgarradores relatos de su esposa y familiares. Sus últimos días, luchas, planes inconclusos y vacío por su partida.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

43:14 min
Thumbnail
Cronología muerte de Yeison Jiménez: últimas conversaciones y promesas sin cumplir - Capítulo
Thumbnail
41:57
se revela la vida de Diomedes Díaz entre éxito, excesos y polémicas
Thumbnail
44:10
Óscar Emilio Boñalo jugó 29 partidos con la Selección Colombia
Thumbnail
43:44
Madre Laura, el camino lleno de fe y milagros que llevó a Colombia a su primera santa
Thumbnail
43:14
Cronología muerte de Yeison Jiménez: últimas conversaciones y promesas sin cumplir - Capítulo

Expediente Final: Cronología muerte de Yeison Jiménez: últimas conversaciones y promesas sin cumplir - Capítulo

Se presenta la cronología de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez a través de desgarradores relatos de su esposa y familiares. Sus últimos días, luchas, planes inconclusos y vacío por su partida.

Por: Daniela Correa Grisales
|
Thumbnail
41:57
se revela la vida de Diomedes Díaz entre éxito, excesos y polémicas
Thumbnail
44:10
Óscar Emilio Boñalo jugó 29 partidos con la Selección Colombia
Thumbnail
43:44
Madre Laura, el camino lleno de fe y milagros que llevó a Colombia a su primera santa
Thumbnail
44:48
Joan Sebastián Alarcón, pupilo de Montaner en La Voz, falleció tras dura lucha
Lineamientos y Plantillas (4).jpg
44:09
Conrado Osorio soñaba con conquistar al público colombiano
Thumbnail
43:59
Gustavo Angarita dejó la filosofía para convertirse en pionero de la actuación
Thumbnail
43:14
Cronología muerte de Yeison Jiménez: últimas conversaciones y promesas sin cumplir - Capítulo