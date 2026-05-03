Expediente Final: Cronología muerte de Yeison Jiménez: últimas conversaciones y promesas sin cumplir - Capítulo - CaracolTV
Se presenta la cronología de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez a través de desgarradores relatos de su esposa y familiares. Sus últimos días, luchas, planes inconclusos y vacío por su partida.
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Cronología muerte de Yeison Jiménez: últimas conversaciones y promesas sin cumplir - Capítulo
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