Cómo termina ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca de Caracol: hubo una anhelada boda

En el último capítulo de la producción, Ïbo fue llevado a prisión por robar dinero a sus vecinos, sin embargo, siguió recibiendo las visitas de su esposa, Mesude. Durante la última, él le miente a la mujer y le dice que Caroline, su socia, no se llevó todo el dinero y le asegura que tiene oro guardado en su casa. Por eso mismo, Mesude logra sacar a Ïbo de la cárcel, pero se lleva una gran sorpresa al descubrir la verdad del hombre.

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Mientras tanto, el abuelo de Arif le dice a Cemilé y a su nieto que quiere casarse y compartir lo que le quede de vida con Hasefe, no obstante, él se lo propone, pero ella no acepta y le dice que pueden ser mejores amigos. Mientras todo eso ocurre, Caroline está rehaciendo su vida en Suiza.

Para acabar, la anhelada y a la vez temida boda de Soner y Bahar llegó, y aunque al principio no querían ninguna celebración, Cemilé y su familia logran convencerlos de hacerla. Lo que parece ser un momento feliz, termina lleno de nostalgia al recordar el matrimonio de Soner y Aylin, hija de Cemilé que murió dando a luz a Deniss. Ella y Bahar tienen muchas coincidencias, como haberse comprometido embarazadas.

'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión. Foto: Caracol Televisión.

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De qué trata ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca de Caracol

La producción turca está ambientada en la Estambul de 1967 y cuenta la vida de la familia Akarsu, historia que está basada en hechos reales. Todo comienza con regreso del capitán Alí de un largo viaje en altamar. Cuando él llega a casa, está muy extraño con su familia y su esposa, Cemilé.

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Ella se propone encontrar la explicación de ese problema y, días después, descubre que su amado esposo tiene una relación con una mujer holandesa llamada Caroline, que además trabaja en uno de los grandes bancos de su país.

Cemilé, debido a la decepción amorosa que vive, se enfrenta a la amante de Alí y la hiere gravemente con un cuchillo; sin embargo, Caroline sobrevive, pero denuncia la y Cemilé es llevada a la cárcel. La extranjera habla con la familia y les dice que quitará los cargos con la única condición de que Alí se separe de su esposa, él acepta porque quiere que la mujer recupere su libertad.

Con el paso de los años, la vida de los Akarsu comienza a tornarse oscura y no dejan de recibir malas noticias. Como, por ejemplo, la muerte de Aylin en medio del parto de la hija que tiene con Soner, Dennis. Además, el triste final del capitán, tras descubrir la verdadera cara de su amante. Finalmente, Cemilé le da una nueva oportunidad al amor, pero por cosas del destino, su amado es secuestrado y torturado a manos del villano Tugrul.

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