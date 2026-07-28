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Cómo termina ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca de Caracol y qué pasa con Soner y Bahar

Detalles del gran final de la exitosa producción turca 'Tormenta de Pasiones', conoce qué pasó con los Akarsu. Además, la familia recibió un nuevo motivo para ser felices: una anhelada boda.

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Cómo termina ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca de Caracol: hubo una anhelada boda

La novela ‘Tormenta de Pasiones’ se estrenó el pasado 4 de agosto del 2025 en Caracol Televisión. Dicha serie estuvo llena de historias de amor, traición y drama que engancharon a los televidentes.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 28 de jul, 2026
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'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol
'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol
Foto: Caracol Televisión