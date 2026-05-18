Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
Diego Cadavid y Laura Archbold
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Quién es el actor que hace de Soner en 'Tormenta de Pasiones', novela turca

Detalles sobre quién es el actor que hace de Soner en 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol. Estuvo casado con una actriz famosa de Turquía.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner Tormenta de pasiones DK

Quién es el actor que hace de Soner en 'Tormenta de Pasiones'; estuvo casado con actriz

La participación del actor es pieza clave, pues fue pareja de Aylin, padre de Deniss, y, además vivió una de las historias más tristes de la producción.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 18 de may, 2026
Comparta en:
Mete Horozoğlu