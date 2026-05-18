Quién es el actor que hace de Soner en 'Tormenta de Pasiones'; estuvo casado con actriz

El pasado 4 de agosto se estrenó en la señal de Caracol Televisión la producción ‘Tormenta de Pasiones’. Una historia llena de amor, dramas, decisiones difíciles e historias personales, pues está basada en hechos y sucesos reales que el escritor tomó del contexto sociopolítico de Turquía.

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¿Quién es el actor que hace de Soner en 'Tormenta de Pasiones'?

Es interpretado por Mete Horozoğlu, actor que nació en Ankara, Turquía, el 11 de octubre de 1975, es decir, tiene 50 años. El hombre decidió estudiar teatro en Ankara University State Conservatory, es una de las universidades de artes más importantes de dicho país.



Su vida amorosa siempre ha sido privada y aunque no se sabe si actualmente está comprometido, estuvo casado por muchos años con Elif Sönmez, también actriz turca que ha participado en series como ‘Asi’, ‘El Engaño’ y ‘Karadayi’. A pesar de que su matrimonio fracasó con el paso del tiempo, la pareja tuvo un hijo varón, llamado Ali.

Los principales papeles del actor han sido en producciones como ‘Tormenta de Pasiones’, ‘Karadayi’, ‘Bir Gün Tek Başına’, ‘Nefes: Vatan Sağolsun’ y en una serie turca de Netflix llamada ‘The Protector’, ( la primera serie original turca de la plataforma).

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¿Quién es Soner en 'Tormenta de Pasiones'?

Soner, en ‘Tormenta de Pasiones’, es uno de los personajes con mayor poder adquisitivo de la serie. Se trata de un hombre elegante y educado que trabaja en el mundo marítimo, hace negocios internacionales en distintos nichos y con empresarios de la más alta clase, además, es un gran inversionista. Aunque muchas veces sus trabajos se han visto relacionados con la arquitectura, no está confirmada totalmente su profesión.

La amada pareja, Soner y Aylin, se conocen en una fiesta que realizó Mesude, la prima de la mujer. Sin embargo, Aylin no estaba muy contenta en ese lugar, pues usaba el uniforme de su colegio y nadie la invitaba a bailar o a entablar una conversación, pero Soner fue la excepción porque desde el primer momento la hizo reír y desde ahí se volvieron inseparables. A pesar de la hermosa historia de amor que vivieron, no tuvo un final feliz, pues Aylin pierde la vida en medio del parto de su hija, Deniss.

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La historia está ambientada en la vida turca de los años sesenta y cuenta los dramáticos sucesos que vive la familia Akarsu. Ali, un capitán que pasa la mayoría del tiempo en altamar y lejos de su familia, vuelve a casa para enfrentar una dura realidad: su esposa Cemile y sus cuatro hijos Berrin, Mete, Aylin y Osman descubren que ha tenido una aventura con Caroline, una mujer extranjera.

