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Cambio programación de HOY lunes 18 de mayo: no darán 'Tormenta de Pasiones'- CaracolTV

Caracol Televisión anunció que habrá cambios importantes en la rejilla debido a que a la celebración de la ascensión del Señor Jesús. Conoce acá los horarios para el festivo.

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Cómo queda la programación para este lunes 18 de mayo, ¿darán 'Tormenta de Pasiones'?

Caracol Televisión anunció que habrá cambios importantes en la rejilla debido a que a la celebración de la ascensión del Señor Jesús. Conoce acá los horarios para el festivo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de may, 2026
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