Cómo queda la programación para este lunes 18 de mayo, ¿darán 'Tormenta de Pasiones'?

Caracol Televisión realizará modificaciones en su parrilla de programación para el próximo 18 de marzo debido a la jornada festiva. De esta manera, el canal presentará una programación especial durante gran parte del día, lo que implicará cambios temporales en varios de sus contenidos habituales.

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La programación iniciará a la 1:00 de la mañana con la emisión de ‘También Caerás’, espacio que permanecerá al aire hasta las 5:30. Posteriormente, el canal emitirá ‘Cuentos de los Hermanos Grimm’ desde las 5:30 a. m. hasta las 8:30 a. m. Después, continuará el bloque de ‘Pura Diversión’, el cual incluirá la película ‘Alvin y las Ardillas 2’ entre las 8:30 a. m. y las 10:30 a. m. Más adelante, dentro de la misma franja, será presentada la película ‘Mi amigo Enzo’, programada entre las 10:30 a. m. y las 12:30 p. m.

Asimismo, Noticias Caracol del mediodía tendrá un horario especial y será transmitido desde las 12:30 p. m. hasta las 3:00 p. m. Luego de esta emisión informativa, regresará el espacio ‘Pura Diversión’, el cual se extenderá hasta las 4:45 p. m. Seguidamente, el canal emitirá el bloque denominado ‘Festivo Premier’, previsto hasta las 7:00 de la noche.

En horario nocturno, Noticias Caracol en su edición central será presentado entre las 7:00 p. m. y las 8:00 p. m. Después de este espacio informativo, llegará ‘El Rastro’, cuya emisión se extenderá hasta las 10:30 p. m., seguido de ‘Espiando al Rival’ hasta las 11:30 p. m. Finalmente, la programación cerrará con ‘Noches de Premiere’.





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Debido a estos cambios en la parrilla de programación, varios de los programas y producciones que normalmente forman parte de la oferta diaria del canal no serán emitidos durante esa jornada festiva. Entre ellos se encuentran novelas como ‘María la del Barrio’, ‘Tormenta de Pasiones’, ‘El Juego de mi Destino’ y ‘Efé’. Del mismo modo, tampoco serán transmitidos ‘A Otro Nivel’, el formato que cuenta con la participación de Cristina Hurtado, Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez, así como también ‘Vecinos’.

Según lo previsto por el canal, todos estos contenidos retomarán su horario habitual a partir del 19 de mayo.

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