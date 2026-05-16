Diego Cadavid y Laura Archbold habrían terminado, luego de más de 10 años juntos

May Méndez y Carlos Vargas, dos de los presentadores de ‘La Red’, aseguraron que la fuente les indicó que, al parecer, los actores Diego Cadavid y Laura Archbold habrían terminado hace unas dos semanas.

Lea también: Este es el cambio de Diego Cadavid luego de su papel en La Saga hace 20 años, ¿no le pasan los años?



La ruptura, dijo la fuente a Méndez y Vargas, se habría dado por una infidelidad de parte de él, sin embargo, el también fotógrafo y la modelo no han confirmado ni desmentido esa información. ‘La Red’ intentó contactarlos, pero Cadavid no respondió, mientras que Archbol dijo que, por ahora, no iba a hablar de temas personales.



¿Cuánto llevan Laura Archbold y Diego Cadavid de relación?

Laura Archbold y Diego Cadavid iban a cumplir 11 años de relación, pues la pareja hizo público su romance alrededor de 2015, aunque se conocieron años antes. Según ha contado la propia actriz en entrevistas retomadas por Pulzo e Infobae, ambos se conocieron antes de que ella participara en el Reinado Nacional de la Belleza representando a San Andrés en 2012. En ese momento, cada uno tenía otras relaciones sentimentales, por lo que inicialmente solo construyeron una amistad.

Tiempo después volvieron a encontrarse y decidieron darse una oportunidad en el amor. Desde entonces, han consolidado una relación que ha sobrevivido a la exposición mediática y a los rumores propios del mundo del entretenimiento, pese a la diferencia de edad que hay entre ellos (él es mayor por 11 años).



No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

