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Por qué Diego Cadavid y Laura Archbold habrían terminado, tras más de 10 años

Diego Cadavid y Laura Archbold habrían terminado, luego de más de 10 años juntos. Detalles sobre por qué se habría dado la ruptura, de acuerdo con 'La Red', de Caracol Televisión.

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Diego Cadavid y Laura Archbold habrían terminado, luego de más de 10 años juntos

Fue la información que dio una fuente cercana a la pareja a ‘La Red’, programa de Caracol Televisión. La pareja, que había mantenido una estable relación, ya no publica fotos junta.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de may, 2026
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