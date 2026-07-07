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Diego Cadavid y Laura Archbold, que habrían terminado, aparecieron juntos en foto

Famosa pareja de actores colombianos, que al parecer habrían terminado tras más de 10 años juntos, aparecieron juntos de nuevo tras partido de la Selección Colombia.

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Famosos actores que habrían terminado aparecieron juntos tras partido de Colombia

Se trata de Diego Cadavid y Laura Archbold que, según ‘La Red’, pusieron fin a su relación amorosa después de más de 10 años juntos. Los artistas compartieron con otros amigos de la industria.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Diego Cadavid y Laura Archbold
Diego Cadavid y Laura Archbold
Foto: Instagram @cadaviddiego