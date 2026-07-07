Famosos actores que habrían terminado aparecieron juntos tras partido de Colombia

En una edición pasada del programa, dijeron que al parecer el actor paisa y la actriz sanandresana habrían terminado por una infidelidad, información que hasta ahora no fue confirmada ni desmentida por ellos.

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Cadavid y Archbold dejaron de compartir fotos juntos, lo que avivó los rumores de la separación; no obstante, después del partido de Colombia contra Portugal, en el que la ‘Tricolor’ logró clasificarse como primera de su grupo tras un empate 0-0, los actores volvieron a posar juntos.

En la imagen, compartida por Cadavid en sus historias de Instagram, también aparece Juan Pablo Urrego, actor que es muy amigo de la aparente pareja, con la que ha trabajado en distintas producciones.

Diego Cadavid volvió a posar con Laura Archbold Foto: Instagram @cadaviddiego

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¿Cuánto llevaba Diego Cadavid con Laura Archbold?

Diego Cadavid y Laura Archbold llevaban alrededor de 10 a 11 años de relación. La historia de los actores comenzó con un primer encuentro en 2012, cuando Laura se preparaba para representar a San Andrés en el Concurso Nacional de Belleza.

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En ese momento ambos tenían otras relaciones sentimentales, por lo que solo forjaron una amistad. Años después volvieron a coincidir, iniciaron un noviazgo que hicieron público hacia 2015 y desde entonces se consolidaron como una de las parejas más estables y discretas del entretenimiento colombiano.