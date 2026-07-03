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Reacción de Carolina Cruz a su hijo cantando el himno de Colombia con Lincoln

Reacción de Carolina Cruz a video de su hijo cantando el himno de Colombia junto a Lincoln Palomeque, en el partido contra Portugal, en el Mundial 2026.

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“Voy a llorar”: reacción de Caro Cruz a video de su hijo cantando el himno con Lincoln

Durante la emisión de ‘Día a Día’ de este 3 de julio, se transmitió el video de Matías Palomeque cantando a grito herido el himno de Colombia, junto a su papá, en el partido de Colombia vs. Portugal.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Reacción de Caro Cruz a video de su hijo cantando el himno con Lincoln
reacción de Caro Cruz a video de su hijo cantando el himno con Lincoln
Foto: Instagram @carolinacruzosorio / Caracol Televisión