“Voy a llorar”: reacción de Caro Cruz a video de su hijo cantando el himno con Lincoln

Carolina Cruz contó en el programa que su hijo no sabía que iba a ir a ese juego del Mundial, sino que fue una “sorpresa hermosa” que él disfrutó de manera especial. Así quedó reflejado en un video que Lincoln Palomeque grabó, mientras su hijo entonaba apasionadamente el himno de Colombia.

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“Voy a volver a chillar. […] ¡Ay, no! Voy a volver a llorar. Lloró el papá, lloró la mamá, lloramos todos. […] Eso fue un regalo, yo les digo a Dios, que eso es un regalo de Dios y de la vida, no todo el mundo lo puede hacer, y por eso hay que valorar cada oportunidad, cada regalito, cada momento que es tan significativo”, dijo la presentadora vallecaucana.

En la publicación de Palomeque, él comentó: “He cantado 11 veces el himno de Colombia en mundiales, pero este momento es el más especial de todos, ver y escuchar a mi hijo así🥲....además partidazo de Colombia, sueño cumplido!! Gracias Dios🙏🏻”. Cruz también manifestó lo dichosa que s sentía al ver a su hijo disfrutar de esa manera al lado de su papá.



¿A qué edad tuvo Carolina Cruz su primer hijo?

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La presentadora y empresaria colombiana se convirtió en madre por primera vez a los 37 años, el 6 de abril de 2017, cuando nació su hijo Matías, fruto de su entonces relación con el actor Lincoln Palomeque.

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El nacimiento ocurrió 16 días antes de la fecha prevista, una experiencia que la propia presentadora ha relatado en varias ocasiones. Según contó, el parto fue inesperado y estuvo acompañado de momentos de angustia, ya que el recién nacido debió permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a una dificultad pulmonar. Con el paso del tiempo, Carolina ha recordado ese episodio como una etapa de aprendizaje y fortaleza para su familia.

Años más tarde, Cruz volvió a quedar embarazada del actor cucuteño y ahí nació Salvador, su segundo hijo, con quien también vivió episodios difíciles por la salud de él, que fortalecieron su fe en Dios.

