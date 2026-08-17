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Quién es la verdadera mamá del niño de ‘Ciudad Lejana’, novela turca de Caracol

Detalles sobre quién es la verdadera mamá del niño de ‘Ciudad Lejana’, novela turca de Caracol Televisión, que interpreta a Deniz, el hijo de la protagonista.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026

Ella es la verdadera mamá del niño que hace de Deniz en ‘Ciudad Lejana’, novela turca

Kuzey Gezer, el actor infantil de la producción que se transmite por Caracol Televisión, comenzó su carrera cuando apenas era un bebé y cuenta con el acompañamiento de su mamá, Tülay Gezer.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 17 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Kuzey Gezer, que interpreta a Deniz en 'Ciudad Lejana'
Kuzey Gezer, que interpreta a Deniz en 'Ciudad Lejana'
Foto: Caracol TV