Ella es la verdadera mamá del niño que hace de Deniz en ‘Ciudad Lejana’, novela turca

Mientras en la ficción Kuzey da vida al hijo de Alya y Boran, interpretados por Sinem Ünsal y Burak Şafak, respectivamente, fuera de las cámaras su historia familiar es muy diferente.

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El joven actor es hijo de Tülay Geze, que ha tenido un papel fundamental en su carrera artística y lo ha acompañado desde sus primeros pasos frente a las cámaras. Una publicación de Yalova Gazetesi recogió declaraciones de la madre del pequeño en las que habló precisamente sobre los retos de ser madre de un niño que trabaja como actor.

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En esa conversación, incluso lanzó una advertencia a otras madres interesadas en llevar a sus hijos a la actuación: “Madres, ustedes no son las actrices”, dijo, y dejó ver la importancia de que el pequeño se relacione con gente de su edad y haga actividades de niños comunes.





A diferencia de muchas figuras adultas de la televisión, la familia del pequeño ha mantenido un perfil relativamente discreto, por lo que gran parte de la información pública sobre sus padres está relacionada precisamente con el acompañamiento de su carrera. No obstante, se sabe que tiene una hermana mayor, que tampoco está relacionada con el mundo de la televisión.

Y es que antes de conquistar a los televidentes como Deniz en 'Ciudad Lejana', Kuzey Gezer ya había tenido una experiencia bastante particular: comenzó a trabajar en televisión cuando era apenas un bebé. Su paso por la producción fue solo el comienzo, pues años después regresó a las pantallas con un personaje que lo ha llevado a conquistar a una nueva generación de espectadores. Además, ha servido como modelo para productos de algunas marcas.

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La producción cuenta con un amplio elenco encabezado por reconocidos actores turcos. Estos son algunos de los personajes principales: