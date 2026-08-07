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Quién es el niño de ‘Ciudad Lejana’: él es el actor que hace de Deniz en la novela turca - CaracolTV

Deniz ha llamado la atención desde el primer capítulo de la exitosa novela debido a su capacidad actoral. Esto se sabe sobre Kuzey Geze y su carrera en la industria del entretenimiento.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026

Cómo luce en la actualidad el niño de ‘Ciudad Lejana’, la nueva novela turca de Caracol

Deniz ha llamado la atención desde el primer capítulo de la exitosa novela debido a su capacidad actoral. Esto se sabe sobre Kuzey Geze y su carrera en la industria del entretenimiento.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Quién es el niño que da vida a Deniz en 'Ciudad Lejana' y cómo luce en la actualidad.
Quién es el niño que da vida a Deniz en 'Ciudad Lejana' y cómo luce en la actualidad.
Foto: Caracol Televisión.