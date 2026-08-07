Cómo luce en la actualidad el niño de ‘Ciudad Lejana’, la nueva novela turca de Caracol

El pasado 29 de julio se estrenó ‘Ciudad Lejana’, la novela turca que narra la historia de Alya, una mujer que viaja hasta Albora desde Canadá para despedir a su difunto marido. En compañía de su hijo, la protagonista emprende un viaje en el que conoce a la familia de su expareja, que guarda un oscuro secreto e impide su regreso a su país.

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La producción cuenta con un elenco en el que participan actores como Sinem Ünsal, quien interpreta a la protagonista, y Kuzey Geze, el niño que le da vida al hijo de Alya dentro de la historia. Por esta razón, los seguidores de la novela han mostrado interés por conocer más detalles sobre el menor que hace parte de esta producción turca.

Cómo luce en la actualidad el niño de 'Ciudad Lejana'

‘Ciudad Lejana’ se lanzó en 2024 en Turquía y cuenta con la participación de Kuzey Geze, un actor nacido el 9 de septiembre de 2019 en Estambul. Aunque todavía es un niño, ya cuenta con experiencia en la actuación, pues también participó en la producción ‘Pecado Original’.

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Además, Kuzey Geze se ha posicionado como un artista revelación y tiene más de 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte algunos momentos de su vida y de sus proyectos profesionales.

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A través de sus publicaciones, el actor también ha dejado ver la relación que construyó con Sinem Ünsal, quien interpreta a su mamá en la televisión. En una de sus publicaciones escribió:

"Mi querida Sinem, mi hermosa mamá de la televisión, 💐 has ocupado un lugar maravilloso en mi vida durante los últimos dos años... Siempre me has acogido con tu amor, paciencia y compasión. Incluso cuando estabas cansada, nunca dejaste que la sonrisa se borrara de tu rostro"

La producción turca ha permitido que Kuzey Geze gane reconocimiento entre los televidentes, quienes han seguido su participación en la historia de Alya y su llegada a Albora. Aunque el actor no ha cambiado mucho físicamente desde las grabaciones de la novela, algunos fans han señalado que ha mostrado una evolución en su interpretación.

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Con su participación en ‘Ciudad Lejana’, Kuzey Geze continúa sumando experiencia en la actuación y consolidando su presencia en la televisión turca desde sus primeros trabajos en la industria.