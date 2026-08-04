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Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón dijo qué espera, y mostró a su novio

Entre lágrimas y alegría, la hermana de Yina Calderón hizo la revelación del género de su hijo, en un evento en el que estuvo acompañada por su pareja.

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Hermana de Yina Calderón reveló si espera niño o niña y dejó ver quién es su novio

Entre lágrimas y alegría, la hermana de Yina Calderón hizo la revelación del género de su hijo, en un evento en el que estuvo acompañada por su pareja

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Hermana de Yina Calderón
Hermana de Yina Calderón
Foto: Instagram @julianacalderon12