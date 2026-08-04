Hermana de Yina Calderón reveló si espera niño o niña y dejó ver quién es su novio

Hace unos meses, Juliana Calderón reveló que se encontraba embarazada a través de una transmisión en vivo por su cuenta de TikTok; hecho que generó bastante suspicacia por parte de los cibernautas, quienes no dudaron en reaccionar. Cabe mencionar que, además del anunció, Calderón dejó al descubierto el avanzado estado de gestación que tenía.

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“No saben la felicidad que siento. Tengo emociones que no sé describirlas (...) Es una noticia maravillosa; aunque tengo que confesarles que, no dejó de preocuparme porque sé que es una gran responsabilidad y un gran reto”, aseguró la también empresaria.

La joven de 28 años, a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de un millón de seguidores, publicó un tierno y emotivo clip, en el cual, dejó al descubierto que, en compañía de su pareja, amigos y familiares vivió uno de los momentos más anhelados de su embarazo: la revelación de género de su bebé.

En el video se logra observar que el evento se desarrolló en campo abierto y asistieron familiares y amigos de Juliana Calderón y Deimer Ordonez, su pareja, que festejaron efusivamente al saber que esperan la llegada de una niña, quien llevará el nombre de Dulce María.



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Hasta el momento, la publicación cuenta con más de cincuenta y ocho mil me gustas y mil quinientos comentarios; además de comentarios como: “Felicitaciones Juli. Dios bendiga tu familia siempre” y “Oye, felicitaciones… Mi hija se llama también Dulce María. Dios te ama”.

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¿Quién es el novio de Juliana Calderón?

La empresaria de productos capilares ha sido muy prudente con la identidad de su pareja, hecho que ha generado gran intriga entre los cibernautas. Sin embargo, en medio de la revelación de género de su bebé, la hermana de Yina Calderón dejó al descubierto que vive un feliz romance con Deimer Ordonez, un joven abogado, especialista en derecho administrativo y administrador de empresas; con quien ha mantenido una relación sentimental en varias oportunidades.