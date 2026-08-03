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Cómo termina 'Vecinos', novela de Caracol Televisión: boda de Óscar y Tatiana

Cómo termina 'Vecinos', novela de Caracol Televisión. Óscar y Tatiana hacen su matrimonio frente a sus amigos y familiares, y Rodolfo termina loco y en la cárcel.

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Cómo termina ‘Vecinos’: Óscar y Tatiana agrandan la familia y Rodolfo paga sus errores

En el último capítulo de la novela de Caracol Televisión triunfó el amor, la justicia y la disciplina, aunque no faltó el drama y el suspenso. Además, se recordó la memoria de Henry.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 3 de ago, 2026
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Fin 'Vecinos' nota
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Foto: Caracol TV