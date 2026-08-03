Cómo termina ‘Vecinos’: Óscar y Tatiana agrandan la familia y Rodolfo paga sus errores

El episodio final de ‘Vecinos’ comenzó con la celebración de la boda de Óscar y Tatiana, ante sus familiares y amigos. No obstante, la ceremonia se ve interrumpida cuando Rodolfo aparece con un arma y amenaza al taxista para que no se case con la doctora.

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Ella, por proteger a su amado, decide irse con el delincuente, pero Óscar logra alcanzarlos y la rescata. Rodolfo es capturado por las autoridades y los novios al fin logran casarse. Mientras tanto, Alicia se muda con su esposo al campo, en busca de la supuesta fortuna que él heredó, mientras que Clarita consigue trabajo en una plaza.

Cinco años después, Óscar y Patico terminan su carrera profesional y se gradúan de la universidad. Doña Ruca, don Gervasio, los hijos de ella con Henry (que ya son adolescentes), Tatiana y el hijo de Óscar y Tatiana asisten a la ceremonia de graduación, en donde el taxista le hace un homenaje a su mejor amigo fallecido,Henry, y posteriormente organiza una fiesta en su apartamento con todos los vecinos, incluidos Sarita y ‘El Gato’ que regresan al país con dos hijos.

Rodolfo, en cambio, termina en la cárcel totalmente loco, mientras que Álvaro y Peláez se vuelven amigos de la desgracia.



De qué trata 'Vecinos', novela de Caracol Televisión

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'Vecinos' gira en torno a Óscar Leal, un taxista humilde, alegre y amante de la rumba que vive con su madre, Ruca del Socorro, en un barrio popular de Bogotá. Su vida cambia por completo cuando gana un premio millonario de la lotería y decide mudarse a un exclusivo edificio llamado Fontainebleau.

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En su nueva vida conoce a Tatiana Gómez, una ejecutiva inteligente y adinerada, y ambos comienzan a enamorarse, aunque su relación está llena de obstáculos, malentendidos y diferencias sociales. Al mismo tiempo, Óscar intenta abrirse paso en un mundo al que no pertenece, enfrentándose a vecinos excéntricos, intrigas, romances y situaciones cómicas. Además, sigue trabajando como taxista, lo que lo mantiene conectado con sus orígenes y con los personajes de su antiguo barrio.

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La historia combina humor, romance y drama, mostrando el contraste entre la vida sencilla de Óscar y el ambiente de la alta sociedad, mientras explora temas como el amor, la amistad, la ambición y el valor de la autenticidad. Gracias a su mezcla de comedia y situaciones cotidianas, Vecinos se convirtió en una de las producciones más recordadas de Caracol Televisión.

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