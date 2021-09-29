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Vecinos telenovela: vea acá los capítulos y más contenido – Caracol TV
Sinopsis: Óscar Leal es un taxista que acude a fiestas con frecuencia y quien vive junto a su mamá Ruca del Socorro Leal (María Margarita Giraldo) en un barrio humilde de Bogotá.
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¡Veámonos!
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Capítulos
149. Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija
41:59
149. Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija
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42:00
Vecinos
Capítulo 154 Vecinos: Óscar tiene un hijo con Tatiana y se gradúa de la universidad
42:00
42:00
Vecinos
Capítulo 153 Vecinos: día de la boda de Óscar y Tatiana llega, pero él no aparece
42:00
41:59
Vecinos
Capítulo 152 Vecinos: Jessica deja la casa de Óscar, él hace fiesta y le pide matrimonio a Tatiana
41:59
41:56
Vecinos
Capítulo 151 Vecinos: Rodolfo le dona sangre a la bebé de Jessica y escapa de la cárcel
41:56
41:51
Vecinos
Capítulo 150 Vecinos: Óscar enfrenta a Jessica y ella le dice que Rodolfo es el papá de su hija
41:51
41:59
Vecinos
Capítulo 149 Vecinos: Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija
41:59
42:00
Vecinos
Capítulo 148 Vecinos: Sol necesita transfusión de sangre y Jessica piensa en decirle la verdad a Óscar
42:00
41:52
Vecinos
Capítulo 147 Vecinos: Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar
41:52
41:37
Vecinos
Capítulo 146 Vecinos: Óscar rescata al ‘Gato’ de las garras de Rodolfo y capturan al empresario
41:37
41:51
Vecinos
Capítulo 145 Vecinos: Rodolfo secuestra al ‘Gato’ y le dispara a Álvaro
41:51
1:26:34
Vecinos
Capítulo 144 Vecinos: Testigo delata a Rodolfo y a Álvaro y limpia el nombre de Tatiana
1:26:34
1:01:28
Vecinos
Capítulo 143 Vecinos: Jessica quiere contarle a Óscar que la bebé no es hija de él
1:01:28
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