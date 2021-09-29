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Vecinos telenovela: vea acá los capítulos y más contenido – Caracol TV

Sinopsis: Óscar Leal es un taxista que acude a fiestas con frecuencia y quien vive junto a su mamá Ruca del Socorro Leal (María Margarita Giraldo) en un barrio humilde de Bogotá.

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  • CAP Vecinos 149

    149. Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija

    CAP Vecinos 149
    41:59

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