Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Rafael Orozco
En vivo 'Yo Me Llamo'
Inscripciones 'Desafío'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 146 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 146 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Óscar rescata al 'Gato' de las garras de Rodolfo, que lo secuestró por celos.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

41:37 min
'Vecinos' 22 de julio
Vecinos - Capítulo 146: Óscar rescata al ‘Gato’ de las garras de Rodolfo y capturan al empresario
CAP 145 Vecinos
41:51
Capítulo 145
Rodolfo secuestra al ‘Gato’ y le dispara a Álvaro
Capítulo 144 Vecinos
1:26:34
Capítulo 144
Testigo delata a Rodolfo y a Álvaro y limpia el nombre de Tatiana
Cap de Vecinos 143
1:01:28
Capítulo 143
Jessica quiere contarle a Óscar que la bebé no es hija de él
'Vecinos' 22 de julio
41:37
Capítulo 146
Óscar rescata al ‘Gato’ de las garras de Rodolfo y capturan al empresario

Capítulo 146 Vecinos: Óscar rescata al ‘Gato’ de las garras de Rodolfo y capturan al empresario

Los taxistas persiguen a Rodolfo hasta que lo acorralan y Óscar lo desarma y lo entrega a las autoridades. El futbolista regresa sano y salvo a casa, mientras Tatiana ve todo por televisión.

Por: Alejandra Hurtado
|
CAP 145 Vecinos
41:51
Capítulo 145
Rodolfo secuestra al ‘Gato’ y le dispara a Álvaro
Capítulo 144 Vecinos
1:26:34
Capítulo 144
Testigo delata a Rodolfo y a Álvaro y limpia el nombre de Tatiana
Cap de Vecinos 143
1:01:28
Capítulo 143
Jessica quiere contarle a Óscar que la bebé no es hija de él
CAP 142 Vecinos
Capítulo 142
Tatiana enfrenta a Rodolfo y deja la inmobiliaria; él se vuelve loco
CAP 141 Vecinos
Capítulo 141
Rodolfo hace sucia jugada para que Tatiana no se vaya de la inmobiliaria
CAP 140 Vecinos
1:01:05
Capítulo 140
Tatiana tiene cita con el ‘Gato’ y Rodolfo arma un escándalo en el restaurante
'Vecinos' 22 de julio
41:37
Capítulo 146
Óscar rescata al ‘Gato’ de las garras de Rodolfo y capturan al empresario