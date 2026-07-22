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Capítulo 146 Vecinos: Óscar rescata al ‘Gato’ de las garras de Rodolfo y capturan al empresario Los taxistas persiguen a Rodolfo hasta que lo acorralan y Óscar lo desarma y lo entrega a las autoridades. El futbolista regresa sano y salvo a casa, mientras Tatiana ve todo por televisión.